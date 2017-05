"Sólo viajan los preparados"

La cuenta atrás está llegando a su fin y en apenas 36 horas el Betis Energía Plus se enfrenta en Santiago a casi tres décadas de historia de baloncesto en Sevilla. La victoria ante Obradoiro se trata de una cuestión de vida o muerte y, por eso, el entrenador verdiblanco, Alejandro Martínez, no expresó duda alguna en que los jugadores que viajen en avión a la capital gallega estarán "preparados" para la histórica cita: "Quien no lo esté no viajará", resumió el técnico.

La expedición bética parte hoy de Sevilla y realizará un entrenamiento vespertino en Fontes do Sar, escenario donde tendrá lugar mañana un duelo en el que el Betis tiene más que perder que ganar. "Desde que estoy aquí no he parado de insistir que todos los partidos eran finales, aunque es cierto que ésta es más final que lo jugado hasta ahora y posiblemente jugaremos. Pero habrá que seguir compitiendo pese a que ganemos al Obradoiro. De nada servirá lograr la victoria en Santiago si más adelante no rematamos la faena", señaló Martínez, quien mencionó lo complicado que serán los choques frente a Andorra y Unicaja -las dos últimas jornadas- pero prefirió centrarse en lo que llega.

Todo parece indicar que será un partido "a cara de perro", por mencionar la expresión usada por Alfonso Sánchez un día antes. El preparador bético los explicó en un sentido parecido: "Será un partido con pocos puntos, de amarrar desde la defensa. Creo que los dos equipos podemos jugar de maneras diferentes y tendremos que adaptarnos rápidamente a la forma que sea", dijo Martínez antes de referirse a lo que espera de sus pupilos: "Espero que sea una versión un poquito mejorada de lo visto en los tres partidos anteriores, hemos trabajado para que así sea. La clave serán los pequeños detalles. Cualquier cosa que desde el principio hagamos bien o mal serán cosas positivas en la mochila o penalizaciones al final. Segundas opciones en el rebote, pérdidas de balón tontas, mala circulación del balón, mala lectura de la defensa del rival... Todas esas cosas tenemos que hacerlas bien y trabajamos para que así sea".

No quiso darle el entrenador demasiada importancia a factores que desde el exterior se han tomado como principales factores perjudiciales del equipo. Para Martínez ni los árbitros ni la presión ambiental han de ser un inconveniente para el rendimiento del plantel. Distinto es el ambiente que se vivirá en Fontes do Sar.

"Me preocupa la comunicación con mis jugadores. El ruido ambiental que allí se genera es grande. Por mucho que gritemos los técnicos, los jugadores no oirán las instrucciones. He hablado con Niko (Radicevic) y Carlos (Cabezas) para no dejemos de tener mucha comunicación visual y así saber qué debemos hacer en cada momento", reveló Martínez antes de insistir con los efectos de la presión ambiental: "A quien no le guste jugar en un ambiente así que no se suba al avión tampoco. Todos jugamos por disputar grandes partidos y éste será recordado para siempre, tanto para lo bueno como para lo malo".