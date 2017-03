Tabak: "Hay que levantar el ánimo al equipo porque juega con miedo al descenso"

El entrenador del Betis Energía Plus, el croata Zan Tabak, ha comentado este jueves en rueda de prensa que ha "intentado ser positivo durante la semana" para "olvidar" el mal partido frente al Joventut y poder "ser competitivos" en la cancha del Baskonia, donde "ganar no es imposible". Cree que hay que "levantar el ánimo" del equipo porque juega con "miedo al descenso" y "no es algo que haya aparecido ahora".

Según Tabak, para vencer donde el quinteto sevillano ha perdido sus ocho últimos partidos "lo primero es confiar en ti mismo, pensar que nada es imposible"; y ha recordado que el Betis ha "ganado ocho partidos esta temporada, cuatro en casa y cuatro fuera", por lo que le "pesa jugar en San Pablo".

El preparador balcánico ha admitido, por tanto, que "las carencias" de su plantel "se pueden maquillar pero existen" y que, aunque "siempre hay que estar atentos al mercado, la respuesta está en el grupo", que debe .

Zan Tabak ha dicho que cree que la racha de siete jornadas sin ganar fue "un punto de ruptura de la temporada", pues "en varios partidos, se compitió bien pero la recompensa no llegó"; por lo que "el equipo dejó de creer en sus posibilidades" debido a que "todo se mide según los resultados, no por el trabajo que se haga".

El entrenador bético ha señalado que es consciente de que "los dos jugadores nuevos", DeAndre Kane y Aleksandar Marelja, "pueden sumar más"; y que confía en la pronta reaparición del pívot Juanjo Triguero, de quien ha dicho que "se verá en el último momento si llega" a tiempo de poder jugar en Vitoria.