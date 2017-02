Tabak mira con recelo a Zaragoza

Después de tres derrotas seguidas, producidas tras otra racha victoriosa en otros tantos encuentros, el Betis Energía Plus visita al Básket Zaragoza en un partido con mucho en juego. Tanto que el técnico verdiblanco, Zan Tabak, tiene claro que la protesta formal por los arbitrajes elevada hace un par de días a la ACB por el club maña tiene "una clara intención". "Hacerlo antes de jugar con un rival directo tiene un sentido, claro. Espero que no influya, porque creo en la imparcialidad de los colegiados", apuntó.

Sólo una vez se quejó el entrenador croata del arbitraje, pese a que ocasiones y motivos ha tenido en más de una ocasión. Fue tras un partido y dijo que no lo volvería a hacer. "Nosotros hemos decidido actuar de otra forma y ellos han elegido otro camino. Y no digo que no hayan sido perjudicados o que hayan sufrido malos arbitrajes, pero hace así la queja tiene una clara intención", manifestó el balcánico.

Sobre el choque ante el Zaragoza espera que su equipo exhiba la "regularidad, competitividad y actitud mostradas ante el Iberostar Tenerife, con el que recuperamos sensaciones y la línea de buen juego pérdidas".

Tabak también valoró la situación de Lockett y Triguero, con molestias toda la semana. "No sé cómo llegarán. Van día a día", indicó, antes de referirse al rival del domingo como "un equipo fuerte en su cancha y con muchas herramientas ofensivas". "No podemos centrarnos en un jugador. Tiene cuatro o cinco con capacidad ofensiva, así que debemos pensar en hacerlo bien nosotros y salir desde el principio con la actitud correcta", reseñó Tabak.