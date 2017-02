Triguero se hace histórico en Sevilla

Triguero no jugó en Zaragoza por lesión y a día de hoy es duda para hacerlo frente al Estudiantes por el esguince cervical que sufrió hace 10 días en el choque ante el Iberostar Tenerife. No es el pívot dudoso de ser de los que se baja del carro con facilidad, todo lo contrario, más allá de su eficiencia ofensiva. En muchas ocasiones saltó a la cancha con molestias y cumplió. Y así, perdiéndose contados encuentros con el Cajasol, primero, el Banca Cívica, después, y el Betis Energía Plus, ahora, el de Gandía se ha convertido en el tercer jugador con más partidos en la historia del conjunto hispalense en la ACB (Liga y play off), superando con 188 encuentros al mítico Carlos Montes.

Triguero alcanza el podio en su sexta campaña en Sevilla y tiene a tiro al segundo del escalafón, Benito Doblado (209). Lo sobrepasará si el próximo ejercicio sigue de verdiblanco -firmó un 1+1)-, aunque el primer puesto del ranking seguirá siendo inaccesible ya que los 327 partidos de Raúl Pérez son inabordables para cualquiera.

Triguero llegó al club andaluz procedente del Murcia en el verano de 2008. Ese curso disputó los 32 encuentros (había 17 equipos, como la actual temporada). Y no falló en ninguna cita hasta su última campaña de esa primera cita, en la 2012-2013, en la que jugó 32 choques. Fue baja en la jornada 18, de manera que disputó 156 partidos de ACB de forma consecutiva, a los que hay que sumar tres de la Copa del Rey (uno de la edición de 2010 y dos de la de 2012), 14 de la Eurochallenge de la 2009-2010, 16 de la Eurocup de 2010-2011 y otros siete de la Eurocup de la 2012-2013 antes de lesionarse. Es decir, encadenó 193 partidos de manera consecutiva con el entonces Cajasol. En cinco campañas se ha perdido cuatro citas, dos de ACB y otras tantas de la segunda competición continental.

Su contribución en el juego fue bajando paulatinamente. Dio lo mejor de sí con Joan Plaza y Zan Tabak como técnicos y con Aíto García Reneses un Balvin que iba a más lo adelantó por la izquierda. Se le ofreció la renovación (a la baja), pero se fue a Valencia tras cinco campañas en San Pablo. No sentó bien su salida a la afición. No gustaron las formas y por eso su fichaje esta campaña despertaba muchas dudas. Este curso ha aceptado su rol de secundario, primero tras Zoric y luego con Mahalbasic. Quizá demasiado conformista y en una fase de la Liga Cate se puso por delante en la rotación.