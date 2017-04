Se buscan valientes

Hace unos años, no muchos aunque a más de uno en este tiempo le hayan salido canas por tanto sufrimiento y estrés estas últimas temporadas, el entonces Cajasol, lo que hoy es el Betis Energía Plus, ganaba al Valencia el segundo partido de los play off forzando el tercero. Vuelta a la Fonteta con un par: alma y orgullo. Y mucho de eso necesita ahora este Betis para batir al conjunto taronja y seguir, como entonces, con vida en pos de su objetivo. Esta vez no son las eliminatorias por el título. Esta vez se lucha por la permanencia y quien sabe si por la continuidad del club.

No hace ni tres años de aquello y sólo Radicevic les puede contar a sus compañeros aquella gesta. Algunos de los que están ahora ni soñaban por entonces con jugar en la ACB y aquí están ahora, con la responsabilidad en sus manos de mantener con vida el proyecto verdiblanco de la canasta. Todo pasa por ganar en San Pablo tres meses y medios después de batir el 8 de enero al Unicaja. Mucho ha llovido desde el último triunfo en casa del cuadro hispalense. Concretamente 11 derrotas y una victoria (¿contraproducente?) en Fuenlabrada que han colocado al club al borde del abismo deportivo, a expensas de lo que ocurra con el interminable lío de los ascensos y descensos. ¿Al final el lobo llegará cuando el Betis caiga tras salvarse durante años otros?

Ésa es otra guerra y aún hay vida para el Betis de Alejandro Martínez. La llegada del nuevo entrenador pareció reactivar a algunos jugadores que venían arrastrando ese alma y orgullo propio tan necesarios para salir de esta crisis de resultados. Es lo que demanda el técnico: positivismo, confianza, creer en las posibilidades propias y, sobre todo, no bajar los brazos. Luchar con todo. Y eso a más de uno en el vestuario se le había olvidado. Es lo que tiene saber que el próximo curso el agente de turno lo colocará allí o allá, dejando a una afición desolada y a un equipo descendido. Es lo que quieren evitar Alejandro Martínez y la entidad, que en la última semana ha incorporado a un veterano como Carlos Cabezas y a Troy DeVries, que podría debutar ya hoy, en busca del milagro.

Quedan cinco jornadas y todo pasa por llegar vivo a la recta final. El choque en Santiago con el Obradoiro vale doble (incluso triple), pero antes hay que hacer la machada y batir en casa al Valencia para recuperar la victoria de desventaja sobre un Zaragoza que descansa esta jornada.

Más liberados en ataque, los Stojanovski y Lockett deben aportar todos los puntos que tienen en sus manos, mientras que el juego interior con Mahalbasic debe reactivarse para sumar también por dentro. El austriaco necesitará ayudas para frenar a un Dubljevic mucho más móvil y ágil, pero debe sacar provecho de una vez en la otra canasta de su talla, su peso y solventar con cabeza los continuos dos contra uno a los que lo someten todos sus rivales.

Probablemente Nachbar vuelva a quedarse en el banquillo para evitar una recaída de su lesión y reservarlo para los últimas cuatro citas, de manera que Milosevic debe seguir dando el paso adelante que dio hace un par de jornadas en el plano anotador, aunque sin creerse capaz de hacer lo que no sabe hacer. Cuando el serbio descanse Lockett podría ser una alternativa a jugar de ala-pívot una vez que Marelja, de nuevo en la convocatoria en lugar de un Cate peleón, ha demostrado que su adaptación a la ACB no es que sea tardía, sino que simplemente no se producirá. Los cuatro del Valencia Básket suelen actuar muy abiertos y jugar de cara al aro, por lo que el alero bético, un portento físico, puede defenderlos sin excesivos problemas.

Lo que si debe hacer el cuadro sevillano es parar el potente juego exterior levantino que encabeza Rafa Martínez y secundan un ex cajista como Sastre, San Emeterio, Van Rossom o Sato para conformar el cuarto mejor ataque de la liga y ser el segundo equipo que menos puntos recibe. Un problema añadido para un Betis que se desconecta con extremada facilidad de los partidos y que debe llegar con opciones hasta el final para enganchar a su afición.