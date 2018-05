¿Cómo suena la final de la Champions League?

Hoy, Kiev se convierte en el epicentro mundial del fútbol. La celebración de la final de la UEFA Champions League se ha posicionado como uno de los eventos más vistos del mundo con casi 400 millones de espectadores. Más allá del enfrentamiento entre Liverpool y Real Madrid por conseguir una nueva Copa de Europa, la final que se disputará hoy a las 20:45h, estará marcada por la música.

La ceremonia de inauguración contará con la actuación de Dua Lipa. La joven cantante británica ya lleva varios ensayos en el Olímpico de Kiev para un espectáculo que será “inolvidable” y donde no faltará su tema más famoso, New Rules, canción que la convirtió en la solista femenina más joven en alcanzar mil millones de visualizaciones en YouTube y en la más escuchada del mundo en Spotify actualmente.

Minutos antes del pitido inicial, con los jugadores en el campo y el corazón de las hinchadas a mil pulsaciones, sonará el Himno de la Liga de Campeones cuyo título oficial esChampions League y cuya letra está escrita en inglés, alemán y francés, los tres idiomas oficiales de la UEFA. Una composición del británico Tony Britten, al que la UEFA eligió en 1992 para llevar a cabo la creación de su himno, el cual consiste en unos arreglos sobre una pieza de Georg Friedrich Händel llamada Zadok the Priest(Zadok el sacerdote) y perteneciente a la serieCoronation Anthems(himnos de coronación).

Una canción en la que también se puede apreciar el toque british, ya que se encuentra interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra y el coro de la Academy of St. Martin in the Fields.

Con los jugadores en sus posiciones, comenzará uno de los momentos más esperados cada vez que el Liverpool disputa un partido, sonando You´ll never walk alone. Esta canción fue compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carouselestrenado en 1945. También ha sido versionada por cantantes como Frank Sinatra o Johnny Cash, quienes la dieron a conocer en Estados Unidos. Pero fue el grupo de Liverpool, Gerry & The Pacemaker, el que adaptó su letra y consiguió que alcanzara el número uno en las listas británicas en 1963, convirtiéndose en la canción de la afición del Liverpool, quienes la adoptaron como su himno y la entonan con pasión antes de cada partido.

Con el pitio final, el campeón recogerá su copa para ofrecérsela a sus fieles allí concentrados, sonando durante la vuelta de honor el famosísimoWe are the Champions. Una balada compuesta por Freddie Mercury en 1977 que se ha convertido en uno de los temas más famosos de la banda británica Queens y que fue nombrado en 2005 como la mejor canción de la historia.

No es de extrañar que esta balada sea admirada por los amantes del fútbol ya que Freddie Mercury reconoció en varias entrevistas que su idea era hacer un tema deportivo dedicado al Manchester United