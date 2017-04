Díaz urge a avanzar en la negociación colectiva y en un "nuevo pacto social" que garantice la pensiones

Al hilo de esto, ha subrayado la importancia de hacer "compatibles" las "oportunidades" de los más jóvenes con la garantía de las pensiones. "Cuando la generación mejor formada actúa como falso autónomo, tiene malos salarios, cuando no miserables, o se tienen que marchar, es difícil hacerles entender esto", ha apostillado.

Asimismo, la líder del Ejecutivo andaluz ha llamado a conseguir una garantía del sistema de pensiones. "Si hace más de 30 años, con una riqueza cinco veces inferior a la actual, una renta per capita cinco veces inferior a la actual, una tasa de ocupación inferior y una tasa de desempleo mayor, fue posible un sistema público de pensiones, hoy con un país más rico, con más posibilidad, más competitivos y una mayor tasa de empleo, también se puede". Además, ha advertido de que de no conseguirlo será "más fácil sembrar el egoísmo, el rencor y la insolidaridad".

En este ámbito, ha llamado la atención sobre la alta siniestralidad laboral en lo que va de 2017, con 24 víctimas mortales más cuatro accidentes 'in itinere' -camino de ida o vuelta al trabajo-. "Tomo nota y pido que lo hagan todas las instituciones" porque "no es posible que, en un momento donde la seguridad laboral debe estar garantizada, con eficacia, eficiencia y compromiso, se dispare el número de accidentes laborales".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este lunes "urgente" la modificación del sistema de relaciones laborales que vaya al "corazón" de la negociación colectiva, ya que "ahora mismo generan indignidad y precariedad", al mismo tiempo que ha reclamado un "nuevo pacto social" que garantice el sistema de pensiones y no "el egoísmo, rencor e insolidaridad".

40 años de CCOO

El sindicato CCOO ha destacado en su 40º aniversario su papel en la historia reciente de España y su legado en el camino hacia la democracia, al tiempo que busca seguir siendo "factor de cambio" en el siglo XXI y avanzar siendo "referencia del movimiento obrero".

Así lo han señalado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y su homólogo en Andalucía, Francisco Carbonero, en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la legalización de Comisiones Obreras, donde han asistido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, así como el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla.

Toxo que no ha querido que este evento sea "solo un acto nostálgico" ha reivindicado la capacidad de los sindicatos para interpretar el interés general de la sociedad y ha demandado una "segunda" distribución de la riqueza basada en los impuestos y las cotizaciones.

El líder sindical nacional ha resaltado el protagonismo en 1977, año de la legalización, de las movilizaciones populares, de los trabajadores y los estudiantes para alcanzar la democracia. "Estos colectivos entendieron que había que cambiar la larga noche de piedra que asoló durante 40 años nuestro país". A su juicio, este contexto fue el que alumbró la Constitución Española de 1978.

"Sin el movimiento obrero, España habría llegado a la democracia, pero más tarde y de otra manera; no con la constitución más avanzada de Europa y si me apuráis del mundo. Es un legado al que no se puede renegar", ha advertido.

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha considerado, por su parte, que este acto no debe servir "para tirar de nostalgia" sino como una efeméride para "proyectar" a los trabajadores lo que ha hecho este sindicato en defensa de la igualdad, la libertad, para fortalecer la democracia y la justicia social.

En este sentido, Carbonero ha señalado la capacidad de aglutinar consenso del sindicato, "referente de pluralidad y diversidad del mundo del trabajo". "No seremos grandes si no conseguimos concitar la capacidad de consenso y aglutinar la diversidad del pensamiento y opciones que tiene el mercado laboral", ha apuntado.

Asimismo, ha resaltado el trabajo para "conquistar" la democracia y "la generosidad" del movimiento obrero", para el que "nunca hay momentos fáciles". Al hilo de esto, ha considerado "un error" dejar de reivindicar los avances conseguidos. "Hasta los que no creían en la democracia hoy quiere hacer suyo ese logro", ha criticado.

Susana Díaz, en cuanto a la conmemoración de los 40 años de la legalización del sindicato CCOO, ha instado a aprender de la historia "para no repetirla" y ha señalado que "el mayor reconocimiento" que puede hacer de este sindicato se basa en poner en valor "todo lo que ha contribuido CCOO para el desarrollo de Andalucía".

"Defiendo la negociación colectiva y el diálogo social. El acuerdo y el pacto entre empresarios, instituciones y sindicatos ha permitido que una Andalucía negra, subsidiada y decimonónica abriera la puerta hacia una Andalucía mejor", ha reclamado.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha felicitado a las personas que "ayer y hoy no admiten una vida sin derechos ni libertad" y ha valorado, en particular, el "largo camino" de CCOO, que "ni las leyes injustas ni las balas pudieron parar" para establecer espacios de encuentro.