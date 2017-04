Mercadona crea 268 empleos en 2016 en Andalucía y eleva un 4% las compras

Las compras de Mercadona a proveedores andaluces ascendieron el año pasado a 2.823 millones de euros, cifra que supera en un 4% la del ejercicio anterior gracias, en gran medida, a la colaboración con interproveedores y proveedores especializados en determinados productos o servicios para conseguir un surtido adaptado a las necesidades del jefe, como se conoce internamente en la cadena a los clientes. Con este nivel de adquisiciones se consolida "la apuesta sostenible por el sector agroalimentario andaluz", que "ha vuelto a ser una constante a lo largo de 2016", se informa desde la empresa.

Paralelamente, Mercadona "ha revalidado en 2016 su compromiso por la creación de empleo estable y de calidad", se afirma, al generar 268 nuevos puestos con contrato fijo en la comunidad, lo que eleva la plantilla a 17.268 personas en Andalucía.

Los interproveedores realizaron una inversión conjunta de 96,5 millones el año pasadoEl empleo directo e indirecto generado por la firma alcanza los 52.100 trabajadores

La firma, además, remunera a sus empleados "con un salario que se ha mantenido por encima de la media del sector (el sueldomínimo bruto de entrada es de 1.297 euros/mes), comparte los beneficios obtenidos por medio de su política de retribución variable y sigue apostando por la conciliación familiar y laboral". En el caso de Andalucía, 562 madres trabajadoras optaron en 2016 por alargar en 30 días los cuatro meses de baja maternal establecidos legalmente; y también, a lo largo del año, 5.115 empleados han disfrutado de jornadas reducidas.

La compañía, con bloques logísticos en Antequera (Málaga), Huévar del Aljarafe (Sevilla) y Guadix (Granada), finalizó el ejercicio con 348 tiendas en la región tras abrir cuatro supermercados y cerrar dos que no cumplían los estándares requeridos por la cadena. Las dos aperturas netas fueron en Sevilla capital, concretamente en el barrio de Triana (C/ Salado) y el entorno de Santa Justa (C/ Juan Antonio Cavestany); las aperturas por cierre de establecimientos para mejorar la comodidad y atención a los clientes han sido en la ciudad de Sevilla, en la renovada Plaza de Armas, y en el municipio granadino de Peligros, donde Mercadona abrió su primer supermercado en Andalucía con el nuevo modelo de tienda eficiente. En conjunto, el compromiso inversor de la cadena en su red andaluza de supermercados entre aperturas y reformas ha superado los 20 millones de euros.

El apoyo al tejido productivo andaluz se ha potenciado además en 2016, año en el que Mercadona y sus interproveedores (empresas que fabrican, entre otros, los productos de las marcas Hacendado, Bosque Verde, Deliplus y Compy) han colaborado con 5.910 pymes andaluzas o con producción en la región (la mayoría perteneciente al sector agroalimentario), 52 pymes más que en 2015. Actualmente, los interproveedores de la compañía en la región dan empleo estable a 9.014 personas, y las pymes que forman parte del proyecto Mercadona, a más de 25.800, por lo que el empleo generado por la compañía en esta comunidad (directo e indirecto) supera los 52.100 trabajadores. El mapa andaluz de interproveedores lo integran 30 empresas, que ejecutaron en 2016 una inversión conjunta por valor de 96,5 millones de euros.

En el apartado más social, Mercadona ha donado, por medio de diferentes iniciativas, 1.035 toneladas de alimentos de primera necesidad. Así, por ejemplo, la compañía colabora con los Bancos de Alimentos de Andalucía a través de la donación de productos y su participación en operaciones kilo como la Gran Recogida de noviembre, a la que se sumaron las tiendas de la cadena en la región. Mercadona también colabora con comedores sociales de todas las provincias andaluzas (un total de 23 al cierre de 2016), con entregas diarias de alimentos.