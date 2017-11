Ybarra consolida su liderazgo en salsas con la adquisición de Musa

La aceitera sevillana Ybarra anunció ayer la adquisición de Agroalimentaria Musa, empresa que hasta ahora estaba participada al 100% por la cooperativa malagueña Dcoop. Musa, cuyas instalaciones están en la barriada cordobesa de Alcolea, fabrica mayonesas y salsas de la marca del mismo nombre. En sus buenos tiempos, antes de la crisis económica, esta firma llegó a facturar 100 millones de euros bajo la propiedad de la familia cordobesa Moreno y en cualquier caso, pese a sus dificultades, siempre ha sido una enseña reconocida, con una penetración importante en algunas zonas del centro y el norte de España.

Gracias a su adquisición, Ybarra refuerza su posición privilegiada en el sector de mayonesas y salsas en el mercado español. Con sus marcas Ybarra y La Masía ya copaba el 25% de cuota, y con Musa, que tiene aproximadamente un 2,4%, a buen seguro ganará algo más. Agroalimentaria Musa facturó el año pasado por valor de 18 millones de euros, lo que significa un potencial de ventas para Ybarra, en total, de más de 225 millones, ya que en 2016 su cifra de negocio fue de 209. El plan de la firma sevillana es potenciar la distribución de las salsas, ahora con tres marcas, en toda Europa y competir en lo posible con gigantes del sector como Unilever, Kraft y Heinz.

La aceitera explica, para tranquilidad de los trabajadores de Musa, que su intención es dar continuidad a la producción en la fábrica de Alcolea, lo que despeja el posible temor de su veintena de trabajadores a un traslado de ubicación. De hecho, la adquisición se produce después de que ambas empresas hayan compartido instalaciones, al trasladarse parte de la producción de Ybarra a Córdoba a causa del incendio de sus instalaciones en 2016.

Como propietaria de Musa, fue Dcoop la que acordó con Ybarra la cesión de parte de la planta. La cooperativa -que superó los 1.000 millones de facturación el año pasado- ha accedido ahora a la venta al no ser esencial la presencia de Musa en el grupo. Agroalimentaria Musa permanecía en la empresa como filial y no estaba asignada a ninguna de las secciones. Dcoop tenía que comprar algunas de las materias primas necesarias para hacer las salsas, lo que no tenía mucho sentido cuando hay 75.000 agricultores y ganaderos socios que ya proveen a la cooperativa.

Hasta 2012, Musa fue propiedad en exclusiva de la familia Moreno. Sus dificultades financieras -relacionadas con inversiones inmobiliarias realizadas en alianza con la familia Noriega- llevaron a los propietarios a buscar un salvavidas en la entonces Hojiblanca (ahora Dcoop). Ambos crearon Agroalimentaria Musa, participada al 50% por Dcoop y los Moreno. Tras pasar de mera alianza comercial a joint venture, Musa siguió su camino, hasta que en 2014 los negocios controlados por Baldomero Moreno entraron en liquidación y un año después Musa pasó a ser propiedad al 100% de Dcoop. La cooperativa se sintió obligada a no dejar caer una marca emblemática en el sector de las salsas y de hecho el año pasado lanzó una estrategia de relanzamiento de Musa para atraer al público joven.

Así, Ybarra -que es a su vez una sociedad participara al 50% por Hijos de Ybarra y Migasa- tiene ya parte del camino hecho, y sólo tendrá que dar continuidad al plan diseñado por Dcoop.