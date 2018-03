De las pensiones al conflicto de Cataluña

Una de las principales virtudes de Rafael Domínguez de Gor es que, a sus 80 años, no tiene pelos en la lengua ni rehúye ningún tema. Los invitados al desayuno informativo organizado por Grupo Joly y patrocinado por el banco Santander fueron incisivos en sus preguntas y Domínguez de Gor no dejó a nadie indiferente. Uno de los temas de mayor actualidad era la protesta de los pensionistas y el presidente de Mayoral cargó contra los políticos. "Los políticos se gastan el presupuesto de lo que creen que va a haber y no de lo que realmente hay y luego no hay dinero", comentó Domínguez de Gor, quien no considera oportuno poner impuestos a la banca o las grandes empresas para pagar las pensiones. "¿Por qué hay que poner impuestos a las empresas? Lo que hay que hacer es administrar bien el dinero porque seguro que en los presupuestos hay muchas cosas que no son tan importantes como las pensiones", recalcó. Domínguez de Gor reconoció que cobra 2.000 euros de pensión, el máximo, "pero coticé mucho más de lo que cobro, aunque para mí no es un problema".

Cuestionado por el conflicto en Cataluña, donde el propio Domínguez de Gor vivió seis años y aprendió catalán, señaló que "ojalá se resuelva" pero no vio una salida clara. "No es fácil a no ser que se encuentre una solución a la Suiza, un país donde cohabitan ciudadanos de distintas lenguas y culturas porque hay una zona alemana, una zona francesa o una zona italiana".

Mayoral fabrica sus prendas en Asia y, al ser preguntado por los casos de explotación infantil, el presidente de la empresa malagueña subrayó que "hacemos una vigilancia especial" para que se cumplan las condiciones laborales. Domínguez de Gor dijo que están asociados a una empresa londinense que inspecciona cada año que las condiciones de trabajo son las adecuadas en las fábricas y no haya explotación infantil. "Eso da garantía de que al menos no acentúas el problema, aunque hay una enorme diferencia entre las fábricas de Asia de hace 20 años y las de ahora", resaltó.

Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, el empresario señaló que no se da ese caso en Mayoral y precisó que en la empresa "tenemos más mujeres que hombres incluso en puestos directivos". Domínguez de Gor también comentó que no teme al gigante Amazon "porque es imposible que se quede con el 100% del comercio mundial, se puede superar haciendo las cosas bien y a las malas siempre te puedes poner de acuerdo con ellos aunque sería ponerte en manos de la competencia".