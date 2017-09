Los sindicatos movilizarán a los funcionarios si no hay pacto salarial

El Ministerio de Hacienda dará a conocer la próxima semana su propuesta de subida salarial para los empleados públicos, que los sindicatos prevén insuficiente, por lo que han anunciado movilizaciones en caso de que no haya acuerdo.

En declaraciones a los medios tras una reunión mantenida esta tarde entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, los sindicatos han indicado que Hacienda no ha desvelado su propuesta de subida salarial para el próximo año, que previsiblemente se conocerá en una nueva reunión convocada para el martes próximo.

Los representantes de los empleados públicos prevén insuficiente la oferta del Gobierno

Este será el último encuentro antes de la mesa de función pública, prevista también para la semana que viene, y antes de la presentación de los Presupuestos de 2018 el próximo 22 de septiembre.

Hacienda ya planteó la pasada semana su intención de cerrar un acuerdo a tres años (2018, 2019 y 2020) con subidas salariales vinculadas a la evolución de la economía.

Para los próximos años, las previsiones del Gobierno sitúan el crecimiento de la economía en el 2,6 % para 2018, en el 2,5 % para 2019 y en el 2,4 % para 2020.

En cuanto a la inflación, el último cuadro macroeconómico señala un deflactor del consumo privado, un indicador aproximado a la inflación aunque no exactamente igual, del 1,6 % para 2018, del 1,7 % para 2019 y del 1,8 %.

Se trataría de una fórmula mixta, con una parte de subida fija y otra variable ligada, de alguna forma que aún no se ha detallado, al PIB, aunque no a la inflación como reclaman los sindicatos. A pesar de la falta de datos, el coordinador del Área Pública de CCOO, Antonio Cabrera, ha apuntado que las cifras que maneja Hacienda sobre coste de subida salarial y margen presupuestario "no llega ni a dos por ciento" anual de subida en los tres años previstos para la vigencia del acuerdo.

"Con eso es imposible garantizar la recuperación del poder adquisitivo" perdido en los últimos años, ha añadido, y "nos distancia mucho de la propuesta que hemos presentado". Por ello, en caso de que la propuesta no permita recuperar poder adquisitivo han anunciado movilizaciones, sin descartar la huelga, aunque han considerado que es prematuro abordar ese tema.

El secretario de organización de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell, ha defendido que los sindicatos están dispuestos a utilizar "todas las herramientas", entre las que se encuentra la movilización, aunque ha subrayado que pretende "agotar la vía de la negociación".

"En los últimos años hemos perdido un 20 % de poder adquisitivo", ha lamentado el presidente nacional de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, por lo que reclama una subida salarial significativa y otras cuestiones, como "que cada administración pueda negociar su jornada laboral" y que la tasa de reposición responda a las necesidades.

Los sindicatos son más optimistas con respecto a otras reivindicaciones, en las que creen que pueden alcanzar acuerdos parciales, como su petición de eliminar la tasa de reposición o ampliar a nuevos sectores la transformación de puestos de trabajo temporales en fijos, para lo que se va a crear un grupo de trabajo.

Cabrera ve más dificultades en materia de negociación colectiva, donde los sindicatos reclaman que se permita a las administraciones acordar sus propias condiciones, por ejemplo la jornada de 35 horas.

Tras importantes recortes durante los años de la crisis los casi tres millones de empleados públicos que hay en España vieron incrementado su salario en un 1 % en 2016 y 2017.