"Prefiero gastar el dinero en caridad que en poner bonita la carreta"

Jesús Canela es el hermano mayor de la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila. Este año la salida se producirá en un día festivo, lo que ayudará a que el barrio se pueda volcar aún más con su hermandad, que de regreso pasará por la Plaza de España.

- Quedan pocos días para la salida, ¿cómo los está viviendo?

- Con normalidad. Este año no pasaremos por el colegio porque estará cerrado con motivo de la festividad de San Fernando, pero un grupo de niños asistirá a la misa de romeros para realizarle una ofrenda al Simpecado.

- Este año hay cambios en el recorrido, ¿cuáles son los más significativos?

- Las principales novedades son a la vuelta. Este año no pasaremos por el Hospital Virgen del Rocío. La dirección del centro no nos lo permite, con lo cual hemos decidido volver el miércoles 7 de junio por el Puente de las Delicias, Avenida Moliní, Avenida de la Palmera, entramos al parque por la Plaza de América y llegaremos sobre las 18:30 a la Plaza de España. La entrada está prevista en la iglesia a las 22:30.

- ¿Cómo afectaron las grandes lluvias a la romería del año pasado?

- El año pasado rompió todas las barreras. Los simpecados iban rodeados de mucha gente. Este año hemos editado un libro conmemorando el camino, que fue para recordar. El libro se llama Camino de devoción y lluvia y lo ha editado la hermandad. En el libro hemos plasmado las vivencias de los peregrinos y las situaciones que vivimos. Por más que algunos se empeñen, al Rocío no sólo se va para cantar y estar de fiesta. Las hermandades estamos un poco mal vista en ese sentido. El que no lo ha vivido dentro de una hermandad no lo conocerá nunca. Allí vamos a rendirle culto a nuestra Virgen.

- ¿Cuál es la relación con el barrio?

- El barrio se vuelca, pero se queja mucho también. Al que no le guste el Rocío es lógico, se entiende, pero lo cierto es que el barrio sí nos arropa. Cuando hacemos un culto vienen todos y en la salida se echan a la calle. Este año esperemos que haya más gente, pues al ser festivo tendrá la posibilidad de asistir.

- ¿Qué momentos son los más bonitos de la hermandad?

- El paso del Vado del Quema me trae muchísimos recuerdos. Es el ecuador del camino y allí se bautiza al peregrino que viene por primera vez. Villamanrique es otro momento que dice mucho de lo que es el Rocío. El pueblo te recibe de una manera espectacular. Por último, cuando el lunes por la mañana, la Virgen se presenta al simpecado. Es la recompensa al trabajo de todo un año.

- ¿Qué hace la hermandad durante el año?

- La hermandad no es sólo el Rocío. Hacemos muchas cosas durante el año para poder realizar labores de caridad. Todo lo conseguido lo destinamos a las obras sociales que tiene la hermandad. Luego, para el camino vamos cogiendo dinero de trabajos que hacemos nosotros. Yo prefiero gastar el dinero en caridad que en tener la carreta bonita.

- Después del atentado en Manchester, ¿qué cuerpo lleva uno al Rocío?

- Uno va con respeto, pero yo confío en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se mueven y son muchísimos los que están al cuidado de los romeros. Por ese aspecto te quedas más tranquilo pero siempre hay mucho respeto. Es verdad que ya no hay la masificación que había hace años, pero sigue habiendo mucha gente.