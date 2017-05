"Tenemos un sello particular, pero no somos una hermandad seria"

El próximo jueves, la hermandad de Sevilla, que llevará en su Simpecado la medalla de la ciudad, pondrá rumbo a la aldea del Rocío. La corporación que sale de la Iglesia del Salvador es una de las más populosas y que contará contará con 1.800 romeros y 16 carretas. Marcos Cañada es el actual hermano mayor.

¿Cómo está viviendo estos días previos a la romería?

Con mucha intensidad y con muchas ganas de que llegue ya el jueves y podamos comenzar nuestro camino a la aldea del Rocío.

¿Qué ha significado para la hermandad que os reconozcan con la medalla de la ciudad?

Era un anhelo histórico y sentimos una gran satisfacción porque nos la hayan otorgado. Este año será muy especial para nosotros porque irá la medalla colgada en nuestro Simpecado durante toda la romería.

¿Cuáles son las novedades de este año?

La novedad es la supresión de un sesteo en la jornada del viernes. Ya lo teníamos previsto el año pasado pero por las condiciones del tiempo no se pudo suprimir. Con la eliminación de esta etapa lo que pretendemos es llegar antes a la aldea.

La hermandad de Sevilla es muy numerosa ¿Cuántas personas acompañarán este año al Simpecado?

Este año nos acompañarán 1.800 romeros y 15 carretas de bueyes, 16 contando el Simpecado, que ya se están preparando en la explanada de la feria, que nos cede el Ayuntamiento, tanto a nosotros como a la hermandad de Triana, para que podamos preparar las carretas y el ganado pueda estar allí hasta el día de la salida.

¿Es la hermandad de Sevilla la más seria de todas?

Nuestra Hermandad tiene un sello especial y distinta pero no es seria. Nosotros nos distinguimos por la fe. Somos una hermandad muy grande que no ha perdido en ningún momento el carácter familiar. Tiene un sello particular que no significa que sea seria.

¿Cuáles son los momentos más importantes en vuestro camino a la aldea?

Uno de los momentos más importantes es el paso por el Vado del Quema. Allí, el reloj se para y es un punto muy especial para nosotros. También nuestra salida de Sevilla pasando por el Ayuntamiento y la Plaza Virgen de los Reyes. La presentación en Villamanrique también es un momento importante y cómo no, cuando estamos ante la Blanca Paloma.

El hermano mayor de la matriz ha comentado recientemente que el camino de Sevilla está saturado ¿Comparte sus palabras?

Comparto sus palabras. El camino de Sevilla está saturado pero nuestra hermandad no está afectada de esa saturación porque tiramos por Hinojos y no por la Raya Real, pero comparto lo que dice Juan Ignacio Reales. Habrá que buscar nuevas alternativas para desahogar el camino por el que más hermandades transcurren.

La romería de 2016 fue de grandes sacrificios y vosotros también hicisteis alguno.

Así es. El camino del año pasado fue histórico por muchas cosas. El último día tuvimos que hacer 30 kilómetros en carretera para llegar a la aldea y fue muy duro para todos. Hay que quedarse con la parte positiva de todo y es que fue un auténtico ejemplo de fe.

¿Ha aumentado el miedo después del atentado en Manchester?

Nosotros estamos tranquilos porque tenemos un salvoconducto con la Virgen del Rocío, que nos protege con su manto, además de contar con la legión de almonteños que siempre nos cuidan. Seguro que disfrutaremos de la romería.