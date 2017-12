-¿La juventud está sobrevalorada?

-No en el sentido que yo utilizo la palabra juventud. Si habláramos de los jóvenes de hoy entonces sí, porque los jóvenes de hoy en día son borregos que van con el móvil en las manos, robots, son virtuales, ya no existen.

-Por lo visto ahora somos más tiempo adolescentes que nunca.

-Ahora, hasta los jefes de Gobierno son adolescentes. Hay un infantilismo generalizado, la enseñanza ahora es Youtube y ¿qué se puede derivar de allí? La sociedad más abominable que jamás ha existido sobre la faz de la tierra.

-¿Y las drogas están infravaloradas?

-Drogas es una palabra que abarca muchas cosas, cosas muy malas y cosas muy buenas. Las dos drogas peores que existen son el tabaco y el azúcar, luego hay drogas de recreo, como el vermú, y otras que cambian nuestra conciencia, las endógenas; son drogas que se han utilizado siempre en el espacio sacramental, son bólidos espaciales que te llevan por todos los secretos de tu consciente y tu inconsciente, que te enseñan a ser, a vivir, que te enseñan los grandes conceptos. Estas drogas han sido demonizadas, y usadas como drogas de recreo para ir a mover el esqueleto a una discoteca entre humo y luces, pero son drogas altamente recomendables sólo para un tipo de personas, no todo el mundo puede tomarlas, son drogas de élite, drogas de sabiduría... Yo las he tomado y han sido algunas de las experiencias más importantes de mi vida, hoy las sigo tomando con asiduidad.

-¿Cómo saber si uno está capacitado para tomarlas?

-Por lo pronto tienes que tener curiosidad y tienes que tener valor para adentrarte en lo desconocido; si quieres viajar hacia ti mismo, teniendo en cuenta que la vida sirve para conocerse a uno mismo, eres una persona idónea para este tipo de experiencias. Siempre con sentido común.

-Siete albarelos en la portada de su libro, en uno pone Sangre de Drago, ¿les ponemos nombre a los otros seis? Empiezo yo: sexo, pastillas, aventura...

-Literatura, el norte de mi vida; bondad, porque si no llegas a ser una buena persona la vida no te ha servido para nada; y libertad.

-¿Y si quitamos el de Sangre de Drago y ponemos dos de sexo? Porque en el libro hay una dosis alta, ¿habla tanto de sexo porque es realmente importante para la salud, por provocar o por hacer la lectura más llevadera?

-Nunca he hecho en mi vida nada por provocar, lo que digo es lo que pienso. Sé que tengo ideas provocadoras, pero no soy provocador. Tampoco pienso jamás en los lectores, escribo lo que pienso, si luego le interesa a alguien muy bien. Yo no vendo libros, yo escribo libros. Te doy mi palabra de honor de que nunca pregunto cuántos ejemplares se han vendido, a mí eso me escandaliza. Ahora te vas al Café Gijón y el primero que pasa te pregunta "¿qué tal funciona su libro?". ¡¿Cómo que qué tal funciona?! Yo no vendo crecepelos. Así que.... volviendo al sexo.... todos tenemos algún pecado capital que marca nuestro carácter, y hay que aprovechar su impulso, pueden conducirte a excesos abominables, pueden meterte en grandes líos, de hecho a mí el sexo me ha metido en todos los grandes líos que ha habido en mi existencia. El sexo a mí siempre me ha acompañado, yo a los seis años iba a robar las bragas de las criadas. Iba, las pescaba y a veces me las ponía.

-Hay pasajes políticamente muy incorrectos, ¿hablamos de feminismo?

-En general yo estoy contra todos los ismos, no soy integrista de nada- El feminismo es un integrismo, idéntico al machismo. El feminismo se ha convertido en un fenómeno de puritanismo, de corrección política, que es lo peor que ha pasado en la historia de la humanidad, es la censura definitiva, todo prohibido. El feminismo se ha ido exagerando a sí mismo hasta convertirse en feminazismo. La mayor parte de mujeres que conozco no son feministas, en cambio los hombres se han convertido en unos calzonazos, son ahora feministas porque les han comido el cerebro. El varón está desapareciendo, creo que incluso es un mecanismo del sistema para exterminar a la especie. ¡Si ya ni se folla! ¡Se folla menos que en la época de Franco! Los varones se han afeminado, en cambio las mujeres cada vez más potentes.

-¿Recomendamos libros? ¿El suyo a quién se lo recomienda?

-A todas las personas que se sientan mayores.

-¿A un niño de cuatro años?

-Soseky, el inmortal.

-¿A los políticos?

-No puedo recomendar que lean libros a los analfabetos.