"En España tenemos una educación financiera baja"

-trabajadores jóvenes, no hay mucha formalidad en el atuendo, no hay despachos, muñecos por muchas partes... Para los que no están, ¿cómo es Rastreator por dentro?

-Como lo ve, y eso que hoy no está el perro de verdad, pero hay días que viene. Rastreator es una empresa dinámica, joven, optimista... Tenemos escrito por las paredes nuestra misión: "Aportar transparencia en los mercados, simplificar y hacer ahorrar a las personas". Somos una gran familia. Empezamos esto entre cuatro o cinco personas y ahora somos cerca de 90. Cuando empezamos y teníamos una sala de reuniones, si la pata de la mesa estaba rota la arreglaba el primero que la veía, ya fuera el director general o quien fuera, hoy queremos que ese espíritu se mantenga, que cuando haya una mesa rota, no busques otra sala de reuniones, sino que la arregles, aunque seas el director general.

-Desde que existen los comparadores, ¿cómo han cambiado las cosas?

-En 2009, nosotros teníamos dos cosas que hacer, primero que la gente empezara a comparar y crear la marca. El hábito ya está creado, cada vez comparamos más, y a Rastreator todo el mundo lo conoce. Ahora queremos que la gente sepa que puede comparamos 35 productos, extender el fin de Rastreator: crear transparencia y ahorro.

-¿Y qué más?

-También estamos trabajando de manera muy activa con otras empresas en el nuevo mundo que está surgiendo, en el del big data. Imagine cuánta información tenemos cada vez que alguien entra en nuestra web y hace una comparativa, es mucha información y muy relevante para las aseguradoras.

-¿Cómo somos los españoles de rastreadores con respecto al resto de Europa?

-Hay distintas ligas. Cuando nosotros empezamos en España en 2009, en Gran Bretaña llevaban desde 2002, nos sacan 7 años. Allí todo el mundo compara todo. Estamos empatados con Italia, y un poco detrás tenemos a Francia y Alemania. No estamos mal.

-¿Qué perfil de gente acude a vuestra página?

-Es cada vez más masivo, al principio había mucho early-adopter, gente entre 30 y 40 años, urbano, un poco más masculino que femenino, gente de nuevas tecnologías. Ahora ya el círculo se ha ampliado muchísimo, ten en cuenta que hablamos de 12 millones de comparadores, 50.000 visitas al día.

-¿Por qué si llamo a una compañía directamente puede que me den un precio mayor que si lo comparo con ustedes?

-Cuando un usuario pide una comparativa en la web, en el mismo momento nosotros contactamos con las aseguradoras, que en tiempo real nos da un precio, nosotros no somos una correduría. A veces hacen ofertas, mejoran precios, y por eso a veces se pueden encontrar precios más bajos en nuestra web.

-Han publicado estudios sobre el ahorro de los españoles, ¿cuánto ahorramos?

-Poco, muy poco. Hemos pasado años muy duros, ahora está mejorando algo respecto a 2014 y 2015, que han sido años horribles. Este ejercicio ha aumentado el número de gente que consigue ahorrar algo y lo que se consigue ahorrar es un poco más.

-¿Cuáles son las causas?

-Por supuesto, la crisis ha tenido que ver mucho en esto, pero también ahorrar tiene mucho que ver con los hábitos y la educación financiera. En España tenemos una educación financiera baja, tenemos poca costumbre de ahorrar, poca costumbre de invertir, y poca costumbre de saber jugar con el dinero. Poco a poco esto debería ir mejorando, más educación y más ahorro. Pero todavía nos queda respecto a otros países.

-Otro estudio dice que el gasto que conlleva tener coche en Sevilla es el tercero más elevado de España. ¿Los datos son extrapolables a Andalucía?

-La verdad es que nos sorprendió porque vimos que había bastantes diferencias entre las ciudades, es curioso. El mantenimiento cambia mucho de una ciudad a otra, y con eso me refiero a la gasolina, coste de mantenimiento, de garaje... Fíjese, en Madrid, el gasto medio por aparcar en la zona de estacionamiento regulado era en torno a los 30 euros y en Valencia, cerca de 150, así que imagina qué diferencias hay. No, no me atrevo a extrapolarlo al resto de provincias andaluzas. Sevilla es la ciudad más cara para asegurar el coche y para llenar el depósito.

-Al cabo de 12 años, la vida media de un coche, hemos gastado en el coche lo mismo que costó, ¿soy yo o los datos son sorprendentes?

-Sí, son muy sorprendentes. Si sumas, gastos de aparcamiento, talleres, gasolinas, peajes… el precio del mantenimiento del coche a los doce años es igual que el del vehículo. Ha sido una sorpresa para todos. Por eso es muy importante comparar a la hora de comprar, y de pagar los gastos de mantenimiento.

-¿Es muy duro ser el sucesor de Elena Betés?

-Duro no, difícil. Ella es una crack, una trabajadora encomiable. No sólo ha montado Rastreator, sino que ha creado esta cultura de familia. Ha puesto el listón muy alto y ahora es difícil seguir su ritmo de crecimiento. Lo bueno es que el equipo está creado. Tenemos las patas de la mesa bien puestas, hacer que esto funcione es cuestión de sentido común.