"Piqué no está en un trono; es listo y tiene inquietudes"

-¿Hasta qué punto es capaz de escuchar una persona de gran calado social?

-He conocido a más gente así, pero Gerard no es una persona que no escuche o que imponga o pida más resultados. Analiza, escucha y trabaja contigo las soluciones. No es una relación capataz-trabajador. No está en un trono. Imagina a un millonario que le gusta ir a restaurantes y quiere montar el suyo. Hay quien lo encarga a alguien y quien se ilusiona y a los dos meses te pregunta por qué este microondas es así o el sifón que se usa hace esa espuma, o por los turnos de los camareros. Gerard fue así con los videojuegos.

-¿Cómo surge? No parece el tipo de negocio que monta un millonario.

-Se une que estoy en internet y videojuegos desde el 95, y mi padre y su abuelo son socios desde hace 50 años. A él le suena que el tal Alberto está metido en esos líos. Yo fui a la boda de sus padres, pero no tenía relación con él. Me llama un día su padre y me dice que Gerard quiere hacer un videojuego. Pensé "vaya marrón". A ver cómo le digo a estos amigos de la familia -él ya había ganado el Mundial, dos Champions, estaba con Shakira-, qué juego podía pensar. Y me dijo: "Te paso un documento y me cuentas". Eran 30-40 páginas de Word escritas por Piqué.

-¿En serio?

-Sí, sí. La primera pregunta que me hice: ¿Qué hace con Word en su ordenador? No lo esperas de un futbolista. Era un documento no profesional, con capturas de pantalla, pero claro en la mecánica del juego, premios, competiciones, como un guión. Muy inspirado en el PC Fútbol, que lo había jugado mucho con un amigo suyo que ahora es ingeniero de la compañía. Desde su casa y por teléfono se cantaban los resultados, hacían la misma liga a la vez: era su particular multiplayer. Y pensó, "joder, ahora se puede, tenemos internet, Facebook: a por ello". El documento pone que hay que hablar con Michael Robinson, que era imagen del juego, y el hijo de Pepe el informático, que era yo. Montamos la compañía y en ese proceso aprende la industria, cómo integrar con Facebook, por qué utilizar html5 en la web, diferencia entre Android, iOS o Unity. Aprende porque le interesa en dónde mete la pasta. Así ha hecho en otras iniciativas empresariales.

-No corresponde al patrón de futbolista, ¿no? No hablamos de inteligencia, sino también de inquietudes.

-Inquietud, inteligencia, conocimiento y tiempo, porque un futbolista tiene tiempo. En vez de comprar coches o jugar a la Play hace cosas que le apetecen más. Si no fuera futbolista igual sería emprendedor, se habría arruinado un par de veces y podría haber tenido éxito en otras. La gente no suele tener muchos talentos especiales, y ellos están ahí por jugar al fútbol. Lo raro es que tengan algo más, aunque vas encontrando más jugadores así. En su caso tiene inquietudes, inteligencia y posibilidades, y puede arrancar proyectos.

-¿El próximo?

-eSports. Gente jugando a videojuegos profesionalmente.

-¿Cómo se gestiona la imagen que provoca lo que hace, o lo que dicen que hace?

-No dijo nada cuando Wembley, por ejemplo. Es muy fan del tenis, y va a ver el tenis y luego a la selección en Londres. Un periódico publica que prefiere ir al tenis en vez de a la selección pese a estar invitado. Se lo envío y nos descojonamos. Llegó 5 minutos tarde... es Londres. En plena vorágine, pum, le enfocan en el palco con Cazorla y Pedro, que ya se estaban descojonando. En Twitter le dieron caña a ese periódico, pero él no dijo nada.

-¿Pero le afecta todo esto?

-Lo lleva muy bien. Es lo sorprendente. Se ha educado en la fama y sorprende la entereza. Con los silbidos pensé que le daría un bajón, por ser injusto. Cristiano o Ramos no esperan flores en el Camp Nou y son capaces de reutilizar esa fuerza para ganar. Gerard hizo eso con los pitos.

-¿La decisión de dejar la selección es definitiva o sólo para acallar esos pitos?

-Es definitiva. Le parece un tiempo razonable. Esa polémica (la camiseta) aceleró todo, pero lo tenía decidido.

-¿Esa fue la peor crisis?

-Nos hemos reído mucho. Los que lo conocemos sabíamos que no había pasado. Y él sabe la reacción de la gente si hiciera eso. No puedes hacer nada. No hicimos nada. Aún algún periodista saca alguna foto de Gerard en la segunda convocatoria de la selección con manga corta. No tiene ni idea. Cuando los futbolistas viajan les llevan la camiseta como ellos quieren. Cuando eres un pipiolo te comes lo que te den. La camiseta era nueva y su talla le iba corta. No le gustaba, es alto y de brazos largos. La dejó en manga corta y ya está. Nunca juega en manga corta. Fue una crisis mala por el ruido. Y cuando se chascó los dedos... lo hace continuamente, eso y la cervical. Si te fijas no las hemos peleado.

-¿Quizás dice muy claramente lo que piensa?

-Es muy claro. En verano hay jugadores que publican fotos de piscina y otros de gimnasio. Este verano le decía "joder, estás con las máquinas, publica alguna foto que te vean trabajando". Y él "no, que no hago eso". No trabaja lo políticamente correcto. Está de vacaciones aunque se cuide. Y tiene claro que sacará la foto con sus amigos, la otra no. No hace postureo. Y así con todo. Si es lo que piensa, lo dice. Y tan contento.

-Pero compañeros suyos no han sido tan claros aunque piensen lo mismo.

-Pero del Barça, el Madrid o el Sevilla. Los hay más neutros. Me llevas a lo político. Es evidente que en Cataluña hay una situación que afecta a todos y cuando se pronuncia le pasa lo que a cualquier persona pública: le zurran todos a los que no gusta esa opinión. De haber nacido en Madrid no provocaría tanto revuelo diciendo lo mismo.