"Recentralizar el país es un error, es dar marcha atrás"

-¿cuál es el modelo de Estado federal que propone?

-Uno que tenga las mismas estructuras que hay ahora con tantas autonomías, pero que tengas competencias fiscales. Por ejemplo, si Susana Díaz quiere elevar el gasto, que se vea obligada a subir los impuestos a los andaluces. Es el esquema federal a la americana. Que exista un mínimo de solidaridad, pero sólo en circunstancias extremas. La solidaridad interregional no puede convertirse en un mecanismo para financiar la irresponsabilidad de unos pocos. Y eso es lo que está pasando en el modelo actual. Las regiones más ricas transfieren renta a las regiones más pobres y es un modelo que no funciona. Y lo hemos visto en Andalucía donde, después de 34 años y transferencias de unos 150.000 millones de euros, el diferencial de PIB per cápita sigue siendo el mismo con el resto del país y el diferencial de paro es mayor porque sólo ha funcionado el clientelismo.

La política de Andalucía en los últimos 30 años ha sepultado la capacidad de emprendimiento"

-De Andalucía ha dicho que es el gran lastre que impide la reforma de España. ¿No le parece una afirmación muy dura?

-No he sido duro con Andalucía sino con el proyecto político que encarna el PSOE en Andalucía. Se ha convertido en un régimen que, en vez de crear las condiciones de desarrollo en una región que tiene grandes posibilidades de dinamismo y creación de riqueza, ha optado por utilizar gasto público para comprar votos. Almería no es una anécdota y tiene un desarrollo brutal porque ha creado una industria competitiva a nivel global. Andalucía no es diferente, lo que ocurre es que los incentivos que genera el modelo regional son contrarios a crear riqueza.

-¿Qué opina del tejido empresarial andaluz?

-Tiene empresarios muy competitivos, gente que en un entorno muy hostil se la ha jugado y ha conseguido salir a los mercados de fuera, y hay otros empresarios que no. No podemos olvidar que Andalucía es una región con un espíritu emprendedor muy potente y hasta el siglo XVIII era la región más rica de España. Pero la política de Andalucía en los últimos 30 años ha sepultado la capacidad de emprendimiento y de energía creadora en la comunidad autónoma.

-Y en Cataluña, ¿ve la posibilidad de que exista un proyecto político liberal?

-En Cataluña existe una distorsión de la realidad política. Se han alineado en dos bloques, uno españolista en el sentido puro de la palabra y otro independentista en el sentido puro de palabra. Ha desaparecido en Cataluña una fuerza que fue vertebradora y equilibrada en los últimos 30 años que era el catalanismo no independentista, un catalanismo de centro que recogía unas exigencias mayores de autogobierno de Cataluña. Lo que era la vieja CIU. En estos momentos hay una simplificación de la política catalana porque mucha gente catalanista o bien no vota o no va a votar a los independentista por rechazo a los otros. El voto independentista está inflado y el de Ciudadanos, también.

-Como federalista convencido, ¿le da miedo la recentralización generada tras la crisis catalana?

-Creo que recentralizar el país es un error, es dar marcha atrás y lo que hay que hacer es crear un Estado federal. Ahora mismo tenemos el peor de todos los remedios que es esta chapuza de Estado autonómico que significa poder sin responsabilidad

-Podría definir el concepto político de centro...

-El centro es un espacio geográfico que no tiene identidad ideológica ninguna. El centro puede ser más grande o más estrecho en función de lo radicalizados que estén la izquierda o la derecha. El centro es una síntesis del consenso dominante en una sociedad.

-¿Tiene cabida el liberalismo en la sociedad política española?

-Cada vez menos. Ha desaparecido la derecha liberal española. A día de hoy el liberalismo en España desde el punto de vista intelectual y político tiene la menor influencia que hemos tenido desde el inicio de la democracia. La derecha europea se ha corrido a la socialdemocracia. Merkel es socialdemócrata y May, lejos de envolverse en la Union Jack, ha virado el partido conservador hacia políticas socialdemócratas. En menor medida también es lo que ha hecho el PP aquí. La derecha le ha robado la cartera al centroizquierda tradicional.

-Por cierto, ¿se puede ser feminista y liberal?

-Soy un firme partidario. Fueron los liberales y no la izquierda los que promulgaron la igualdad de derechos. Es más, la izquierda durante mucho tiempo fue muy opuesta a extender el sufragio porque entendían que las mujeres influidas por los curas iban a votar a las derechas. Lo de ahora es diferente, es una reivindicación de profesionales del feminismo que han encontrado en este asunto un negocio estupendo en vez de dedicarse a trabajar de una manera productiva.