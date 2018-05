"Los insectos son una fuente de alimento muy nutritiva y saludable"

-¿cómo se le dice a un adulto que no sabe comer?

-Más que decirle que no sabe comer le enseñamos qué debe hacer para comer de manera saludable y todos los beneficios que eso le reportará a su salud. Le explicamos en qué puede estar fallando si sus analíticas están viéndose alteradas, se encuentra cansado a lo largo del día y hace restricciones y no logra bajar peso.

-¿Qué diferencia su trabajo de las dietas milagro?

-Cuando queremos adelgazar, los milagros no existen. Tenemos que cambiar los hábitos alimenticios que nos han llevado a la situación actual. Las dietas siempre se tienen que adaptar a la persona pero está claro que esta persona tiene que hacer también un cambio. Si pretendes bajar peso de manera muy rápida, corres el riesgo de bajar mayoritariamente masa muscular y agua. Esto nos llevará al famoso efecto rebote. En poco tiempo subiré el peso perdido y mayoritariamente lo haré en forma de grasa.

-¿El efecto rebote desaparece con sus consejos?

-Si tú haces una dieta en la que bajas mayoritariamente grasa y cambias tus malos hábitos no tienes por qué volver al peso. No tiene sentido hacer un esfuerzo muy grande para bajar peso si lo vas a volver a recuperar en muy poco tiempo. Esto sólo nos generará frustración.

-Con la vida de estrés que llevamos, ¿comer sano es un lujo?

-No tiene por qué. Está claro que tenemos que ser previsores, por ejemplo, tener cosas en la oficina saludables para no terminar cayendo en la máquina de vending. Igual ocurre con la planificación de la cesta de la compra; merece la pena dedicarle un ratito para hacer una lista de la compra que me permita comer de manera saludable durante toda la semana. Así evitaremos llegar al miércoles y tener que comer cualquier cosa porque no hay nada en la nevera.

-Comer fuera y adelgazar... Eso es una quimera.

-Tendremos que aprender a comer fuera de casa también de modo saludable. Si comemos de menú todos los días tampoco es tan complicado. De primero siempre puedo elegir una ensalada mixta, un revuelto, unos espárragos... y de segundo, una carne o un pescado a la plancha o al horno.

-Las dietas son muy aburridas con el filetito a la plancha.

-Cuando surgió la idea de escribir un libro de recetas me puse tres premisas que quería que cumplieran todas: primero, fáciles de elaborar; segundo, materias primas muy fáciles de encontrar; y tercero, con tiempos de elaboración cortos.

-Alerta sobre el consumo de zumos de frutas y el gazpacho. Dos renuncias muy duras en Andalucía.

-Si los analizamos químicamente su composición es fantástica. Pero al ser ingeridos de manera líquida, pasan muy rápido al torrente sanguíneo haciendo que el páncreas tenga que secretar mucha insulina para normalizar esos niveles tan altos de hidrato de carbono en mi torrente sanguíneo. Cuando esto ocurre, corremos el riesgo de activar una reacción que se llama lipogénesis que hará que parte de ese hidrato de carbono se transforme en grasa.

-Se habla muy bien de la dieta mediterránea, pero en España cada vez hay más personas con sobrepeso.

-Cada vez estamos introduciendo más productos ultraprocesados que nada tienen que ver con lo que nosotros entendemos por dieta mediterránea.

-¿Su trabajo sería más fácil si enseñáramos a comer a los críos?

-La educación nutricional es fundamental desde la infancia. Los niños deberían llevar para el recreo un bocata de pan rico y una fruta como hacíamos antes. Olvidarnos de toda la bollería industrial llena de azúcares y grasas nada saludables.

-¿Nunca se ha comido un pastelillo en el recreo?

-Soy madre de niños pequeños y de vez en cuando en casa hacemos bizcochos caseros con aceite de oliva, huevos, etc.

-¿Somos esclavos de nuestra imagen? Por salud se adelgaza menos, ¿no?

-Quizás la gente menor de 40 sí adelgaza más por motivos estéticos, pero también encontramos un porcentaje muy alto de mujeres y hombres que ya empiezan a tener pequeñas alteraciones en sus analíticas y eso les hace replantearse la alimentación que llevan.

-¿En qué porcentaje aumentan las consultas ahora que empieza la operación biquini?

-No podría darle una cifra, pero sí es verdad que con la llegada del buen tiempo la gente se plantea más bajar de peso. No tiene mucho sentido adelgazar para el verano y luego en verano volver a subirlo. Al final vivimos en un bucle.

-¿Disfruta en la playa?

-Cuando voy a la playa me olvido de todo, y me reafirmo en que no tenemos por qué ser todos mujeres y hombres de portada de revista. Lo importante es que estemos sanos.

-Los supermercados ya están introduciendo insectos en sus estantes. ¿Los recomienda?

-Los insectos son una fuente de alimento muy nutritiva y saludable con alto contenido en grasas, proteínas, vitaminas, fibra y minerales. La FAO -la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- sostiene que comer insectos puede ser una posible solución al hambre en el mundo.

-Comerse un grillo tiene tela, aunque sea una cuestión cultural...

-Imagínese que las gambas volaran. Aun así, seguirían estando buenísimas.