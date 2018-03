"La medicina está avanzando, otra cosa es que sea accesible para todos"

-¿cuántas enfermedades menos tendrán nuestros nietos?

-Cada vez comprendemos mejor las cardiacas. No estoy tan seguro con las enfermedades del cerebro, pero sí con el cáncer. En poco tiempo podrán sustituirse tejidos dañados, habrá órganos artificiales...

Los premios Nobel estamos sobrevalorados; si me lo dieron a mí, pueden dárselo a cualquiera"

-¿Es usted un optimista?

-Sin duda. No sólo habrá más tratamientos, sino mejores diagnósticos. Ahora el cáncer se detecta cuando hay un tumor grande y visible, pero habrá un día en que se detecte cuando irrumpa la primera célula. Podrá eliminarse desde el inicio. En 50 años, la medicina será muy distinta. Otra cosa es que sea accesible para todos, pues será muy cara; pero eso es otro asunto.

-¿Qué otras enfermedades tendrán nuestros nietos?

-Hace un siglo la gente apenas moría de cáncer. Pero porque no se vivía bastante para tenerlo. Cuanto más se vive, más probabilidad hay de contraerlo. Ocurre lo mismo con las enfermedades coronarias y con las degenerativas. No sé, quizá sea el envejecimiento la enfermedad.

-¿Por qué ha empezado a haber tantas alergias y enfermedades autoinmunes? ¿Qué está pasando?

-Que el organismo se ataca a sí mismo en el caso de dolencias autoinmunes y combate a sustancias a priori inofensivas, como el polen, en el caso de las alergias. La pregunta es por qué de repente nuestro sistema inmune reconoce como ajeno un tejido interno o nocivo algo inocuo como el polen.

-¿Alguna respuesta?

-Quizá debamos preguntarnos cómo reconoce el sistema inmune lo propio y lo extraño, lo inofensivo y lo nocivo. ¿Cómo es posible que un feto, un cuerpo extraño, no sea rechazado por el cuerpo de la madre?

-Si la religión ha sido un obstáculo para el avance científico, ¿lo son ahora las noticias falsas y la pseudociencia?

-Las noticias falsas son muy peligrosas y a menudo contienen elementos religiosos. Hay gente que sencillamente no cree en el cambio climático. Si la gente no cree, nada se hará y nuestros nietos no podrán vivir en el planeta. El problema es la ignorancia. Pasa igual con los transgénicos...

-¿Qué pasa?

-Pues que se desconocen las grandes cantidades de ADN que consumimos a diario. Cuando se come un tomate transgénico, no pasa nada, pues el intestino no distingue entre absorber ADN modificado y ADN no modificado. La oposición a los transgénicos y al cambio climático trasluce a veces un sentimiento religioso. Hay quien dice que, si Dios ha querido que el tomate sea así, por qué tenemos que cambiarlo nosotros, ignorándose que hay tomate modificado genéticamente que resiste más al frío, al calor y a los desastres naturales... Y eso puede salvar muchas vidas.

-¿Quiere decir que lo religioso sigue siendo un obstáculo para la ciencia?

-La religión es muy importante para la gente, pero creo que debería estar reservado para la moral de cada uno. En relación a la ciencia, puede convenirse que Dios lo hizo casi todo bien, pero no perfecto. La humanidad tiene conocimiento para hacer grandes cambios. Dios no nos pidió que creáramos la contaminación, lo hicimos nosotros. Ahora tenemos que arreglarlo.

-Simon Peres, gran figura política israelí, dijo una vez que la ciencia es más importante que la política.

-No sé si los políticos creen en lo que dicen cuando afirman tales cosas. Conocí a Peres y respeto mucho a los políticos serios, pero hay una gran diferencia entre la ciencia y la política, el tiempo. Yo llevo 45 años investigando y miro en perspectiva; un político piensa en el corto plazo, pues siempre hay unas elecciones a la vuelta de la esquina.

-¿Hay incompatibilidad de intereses?

-Los políticos dependen de la gente, a la que tienen que agradar. Es la regla de la democracia. El político prefiere ofrecer baratijas antes que un proyecto espacial.

-Se habla de que el investigador ha de ser creativo. ¿Qué une a un hallazgo científico con un baile por bulería?

-La improvisación. Si un investigador no sabe improvisar en su escenario, el de una situación real, no obtendrá resultados. Hay que estar preparado para resolver al instante. Para eso es importante ser creativo.

-¿Cómo de distinto sería el mundo si no hubiera descubierto el sistema de la ubiquitina, que es por lo que obtuvo el Premio Nobel?

-Un poco distinto solamente. Pero el descubrimiento en sí mismo no vale nada si otros no son capaces de aplicarlo, como fue en este caso, a la creación de fármacos. Estamos para contribuir a construir un edificio, nadie es capaz de construirlo solo.

-Algunos Nobel han declarado que si hubieran recibido el premio jóvenes, no habrían vuelto a trabajar.

-Los Nobel estamos sobrevalorados. El premio es un modo de decirle a la sociedad que descubrir algo puede conllevar un gran reconocimiento social. Si yo conseguí el Nobel, cualquiera puede hacerlo.