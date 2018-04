"El rechazo a Rajoy quizás aconseja que dé un paso atrás"

-lleva décadas escrutando la actualidad política de España. ¿Este panorama es el más difícil que le ha tocado observar?

-Sí, desgraciadamente no tenemos los políticos que me gustan. Soy del plan antiguo, de la Transición. Y la grandeza de aquellos políticos y su patriotismo, pensar en los españoles, no el patrioterismo, sólo lo veo en contadísimas excepciones. Ahora hay ansias de poder y ambiciones personales.

-El final del reinado de Juan Carlos I, la pena de cárcel de Urdangarín, el desafío secesionista, el rifirrafe de doña Sofía y la reina Letizia... ¿Le crecen los enanos a Felipe VI?

-Más que crecerle los enanos, hay gente en la Corona que se ha dejado llevar por la imprudencia y se dañan a sí mismos y a la institución. La contención del rey Juan Carlos y la reina Sofía no la tienen todos en la Familia Real.

-¿Volveré a buscarte, su primera novela, podría ser también el título optimista de la actualidad en España?

-Sí, lo que no sé es a quién tenemos que buscar...

-A alguien en Cataluña.

-Ha faltado diálogo, pero no por Rajoy ni los presidentes de Gobierno anteriores, sino por Mas y Puigdemont. Éste reconoció en una entrevista que cada vez que habló con La Moncloa puso como condición que tenían que aceptar el referéndum, que es lo que siempre dijo Rajoy.

-Es muy indulgente con los gobiernos españoles...

-Efectivamente.

-Le interesa el fenómeno de los ovnis. ¿Lo que ocurre en Cataluña es digno de estudio de la ufología?

-Desgraciadamente no son ovnis, sino personas de carne y hueso... equivocadas; no se puede hacer política desde fuera de la realidad.

-¿Se ha sentido insultada o halagada cuando califican a la prensa de Madrid de propaganda franquista?

-Es el juego sucio en el que están metidos. No me halaga ni me siento insultada, me reafirmo en que en el independentismo hay bastante gente a la que les falta un hervor. Si quisieran de verdad defender una acción política, no lo harían fuera de la ley y con el engaño.

-¿Qué opina de la prensa catalana?

-Es un dolor porque priman las subvenciones más que la ideología y la defensa de un principio político. Eso es comprar voluntades. Hay periodistas ejemplares en Cataluña y se han sometido a la dictadura de los euros, que no del independentismo, pero ese dinero venía de un canal independentista.

-La decadencia política, ¿es más moral o intelectual?

-Es de formación. Triunfa cualquiera que dice lo que la gente quiere escuchar. Cuando llega la hora de la verdad es de imposible cumplimiento. Hay muchos españoles que se dejan encandilar sin entrar a valorar.

-El futuro es negro.

-La solución está en los ciudadanos. No podemos equivocarnos al votar. Mientras votemos a quien mejor nos cae y no a quien es más sólido, a España le va a ir mal.

-¿Qué presidente ha sufrido más acusadamente el síndrome de La Moncloa?

-Zapatero y Aznar.

-¿Cuántos capones se habrá dado a sí mismo Aznar por elegir sucesor a Rajoy?

-No me preocupa que se dé capones, sino su dinámica de echar la culpa a los demás de su partido, porque mina la credibilidad del PP.

-¿Era más perro de presa de la derecha Álvarez Cascos o Hernando?

-Ambos, pero tenía mucho más poder Paco Cascos, aunque los dos saben cómo herir al contrincante.

-Rajoy tiene más vidas que un gato, pero ¿ha llegado su hora?

-Es un gran presidente, pero él sabe muy bien que su nivel de rechazo es tan grande que a lo mejor su continuidad perjudica al PP. No es por las ideas que defiende sino por cómo las defiende. Es muy excepcional, pero el rechazo quizás aconseja que dé un paso atrás.

-Usted no ejerce de gallega y va al grano. ¿Quién será su heredero en el PP?

-Hay banquillo y eso importante porque no existe en todos los partidos.

-Cifuentes... ¿por la boca muere el pez?

-No ha sabido defenderse, ocurre mucho en España. Si reconoces con humildad los errores, sobrevives. No lo hizo Urdangarín ni lo está haciendo ella. No sé cuál va a ser su futuro.

-¿Ve a Rivera gobernando España en 2020?

-Tiene una cosa a su favor: dice lo que la gente quiere escuchar. Distinto es que pueda llevarlo a cabo.

-Tiene dos: sin gobernar no se ha achicharrado.

-Porque no ha querido asumir ninguna responsabilidad de Gobierno, eso es muy cómodo. No me gusta esa estrategia porque, no seamos tontos, lo hace por miedo a que aparezca la corrupción.

-¿El PSOE ha perdido el pulso? ¿Está hecho trizas?

-Sí, con Pedro Sánchez está hecho trizas. La responsabilidad es de quienes le hicieron ganar las primarias. Ahora no valen lloros.

-¿A Iglesias lo puede ablandar su paternidad?

-No sé. Me molesta cómo utiliza sus relaciones personales para colocar peones. Que hable de igualdad, promocione a su novia (Tania Sánchez) porque era una fuera de serie y cuando deja de serlo la aparte para poner de portavoz a su actual pareja, no me gusta.

-En el libro Fariña se afirma: "Todos los partidos gallegos de los ochenta estaban financiados por el narcotráfico". ¿Por qué nadie lo ha desmentido?

-Soy de la zona, de la isla de Arosa, y seguramente sea verdad, lo que no significa que todos los partidos que han recibido dinero del narcotráfico supieran que venía de la droga. Conozco a gente que no podía rechazarlo, hacerlo era una sentencia, y no me refiero a políticos.