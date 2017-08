Alberto Garzón carga contra Llamazares por sus críticas a la dirección

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, criticó al ex líder de la formación Gaspar Llamazares por ir "a su bola" después de haber creado una nueva plataforma, Actúa, y porque sus comentarios sobre IU no tienen "ninguna credibilidad".

En un artículo en eldiario.es, Garzón señaló que Llamazares "está construyendo las excusas para irse", después de fundar Actúa junto al juez Baltasar Garzón. "No me negaréis que resulta cuando menos curioso que quien nos acusa de liquidar a IU monte otro partido, al margen de IU, que puede llegar a competir contra IU", asegura Garzón.

El coordinador federal se enzarza con el ex líder de IU, a quien acusa de "ir a su bola"

El coordinador federal recordó que Llamazares "lleva meses sin ir" a las reuniones de la dirección de IU y que, aunque es "totalmente legítimo" que discrepe de la línea política de la formación, sólo obtuvo un 4% de los votos, mientras que la actual dirección logró un 75%. Garzón criticó también que Llamazares insista "erre que erre" en que la organización va a desaparecer y que tenga "una enorme presencia en medios de comunicación" sin estar esta coordinada con la dirección federal.

El dirigente de IU defendió que su partido se encuentra ahora en "plena fase de recuperación" y concluyó que "ninguna aventura personal o privada puede doblegar un proyecto con tanta fortaleza y con tanta razón".

Llamazares respondió a Garzón que Actúa "es un partido instrumental", que "no va su bola" y que coincide en un "99%" en la línea política, pero que, cuando "tiene una diferencia", la expresa. En declaraciones a La Sexta, Llamazares reiteró su compromiso con IU, pero también la necesidad de crear la nueva plataforma cívica ante "el grave error" de que no se superen los pulsos internos de la izquierda para anteponer "la voluntad mayoritaria de la población". Actúa recordó en un comunicado que no tiene "intención electoral".