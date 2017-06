Arenas, Rato, Mayor y Acebes llegan a la Audiencia para testificar en Gürtel

Los ex dirigentes del PP Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja y el actual vicesecretario de política autonómica y local del partido, Javier Arenas, han llegado a la Audiencia Nacional para testificar en el juicio del caso de corrupción política Gürtel.

Desde las nueve y hasta pasadas las nueve y media han llegado en primer lugar el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, el ex portavoz del PP en el Parlamento Europeo Gerardo Galeote, el ex ministro de Justicia y de Interior Ángel Acebes y el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Todos ellos han sido propuestos por el acusado Luis Bárcenas, extesorero del PP, al igual que el exsecretario general del PP y ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, que testificó este lunes.