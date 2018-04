Casado muestra cuatro trabajos para demostrar la legalidad de su máster: "Hice lo que se me pidió"

el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha exhibido este martes los cuatro trabajos que realizó en el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó - un total de 40 créditos-- con el objetivo de demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor". Tras confirmar que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que en el máster de Cristina Cifuentes , ha admitido que no fue a clase ni se examinó porque el propio máster ofertaba esa "flexibilidad". "Hice lo que se me pidió", ha enfatizado.

Así lo ha explicado Casado en un encuentro con los periodistas en la sede del PP después de conocer que la URJC está revisando también el máster que él cursó en ese centro en el año 2008 -antes del plan Bolonia-- en el marco de la investigación interna abierta tras la polémica surgida con el título de postgrado de Cristina Cifuentes. "Quiero hacer un ejercicio de absoluta transparencia", ha afirmado, para evitar comparaciones con la presidenta madrileña.

Casado ha expresado su respeto por la labor de investigación que está realizando la URJC y el propio rectorado. "Es una universidad excelente y estoy orgulloso de haber estudiado en ella", ha afirmado, para explicar que optó por hacer este máster oficial y "no finalista" que daba acceso "al doctorado y la posibilidad de investigar". Ahora no habría tenido que hacer un máster para acceder a la investigación de doctorado que sí se exigía en aquel momento, ha apostillado.

"Es perfectamente legal"

En este sentido, ha subrayado que es "perfectamente legal y normal" que figure así en su currículum porque esa era su denominación y porque la formación de ese primer ciclo la tiene concluida aunque no hiciera después la tesis doctoral. Además, ha precisado que se trataba del quinto curso que hacía tras su licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense.

El vicesecretario de Comunicación del PP ha mostrado su matrícula con fecha de 15 de octubre de 2008 y cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado 'Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia'.

Además, realizó otros tres trabajos de investigación más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: 'El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional'; 'El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro'; y 'Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional'.

"Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", ha manifestado Casado, que ha confirmado que no asistió a clase y que no realizó exámenes pero que a cambio realizó esos trabajos. Ha precisado después que la asistencia a clase no era obligatoria y que no iba contra la normativa vigente.

El dirigente del PP ha explicado que tras matricularse en ese máster de 60 créditos, solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense). La universidad le convalidó 40 créditos, de forma que solo tuvo que cumplir con 20 créditos que se corresponden con las cuatro asignaturas de las 22 que incluía ese máster.

No quiere "juzgar" a Cifuentes

Al ser preguntado en qué lugar deja esto a Cifuentes, después de que él haya dado explicaciones detalladas con diferentes documentos y la presidenta no lo haya hecho, ha indicado que él confía en las explicaciones que ella ha dado. "Yo solo puedo hablar por mi", ha afirmado, para agregar después que él no podía "juzgar" a nadie que no haya guardado los documentos o trabajos.

Tras asegurar que una de sus preocupaciones es que no se vea "resentido" el "prestigio de la universidad", que está por "encima de cualquier alumno", ha recalcado que él ha hecho lo que se le "pidió" y que además es "coherente" con la oferta pública que se hacía en aquel momento de este postgrado (ha mostrado el tríptico informativo que difundió entonces la universidad). "Y además es coherente con mis principios", ha recalcado.

Casado ha subrayado que estos años ha tenido la "inquietud" de seguir formándose porque él quiere tener la posibilidad de volver a reingresar en la carrera profesional privada cuando deje la política, centrada en el derecho público internacional. "La política es una vocación temporal y todos acabaremos en el sector privado y es lo que a mi me importa, tener un prestigio para poder volver", ha abundado.