Edmundo Rodríguez recurre su ingreso en prisión por corrupción en el Canal

Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, ha recurrido su ingreso en prisión en el marco de la operación Lezo por posible corrupción en el Canal de Isabel II, argumentado que se decretó en un auto "totalmente arbitrario".

El recurso de apelación se ha presentado directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del pasado día 21 que acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por los delitos de prevaricación, malversación de caudal público, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal y blanqueo de capitales.

Pide la puesta en libertad de Rodríguez Sobrino o bien una medida menos gravosa.

En el escrito, el abogado del imputado considera que el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no está suficiente motivado y no hay indicios racionales de criminalidad, además de que no hay riesgo de fuga ni destrucción u ocultación de pruebas.

Eloy Velasco envió el pasado día 21 a prisión, sin posibilidad de abonar fianza, tanto a Edmundo Rodríguez como al expresidente madrileño Ignacio González por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

Ese día se supo que el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal

Ahora la defensa de Rodríguez Sobrino alega que el auto de prisión es "totalmente arbitrario", ya que supone "una simple copia mecanicista" de los autos de registro de los domicilios del imputado y además debe de ser "materialmente antedatado" porque el magistrado "no tuvo tiempo material para redactar 28 folios en meno de tres horas".

Incide en que se tata de un auto "falto de la motivación reforzada" que exige la Constitución para enviar a alguien a prisión, ya que "ni se ha relatado los motivos que evidencien el riesgo de fuga o destrucción de pruebas, ni tan siquiera se ha tratado de la validez de las declaraciones vertidas por el señor Rodríguez Sobrino".

El recurso explica que no hay indicios racionales de criminalidad suficientes para acordar la prisión, sino que el juez formula "meras presunciones", y que Rodríguez Sobrino podría haberse fugado ya o haber destruido pruebas pero no lo ha hecho, por lo que no lo haría si quedase en libertad.

Por todo ello pide que se anule el auto de prisión y se le conceda la libertad, si fuese necesario bajo fianza y con medidas cautelares como las que se han impuesto a otros acusados.