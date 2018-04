Errejón aguanta el pulso a Iglesias

El diputado de Podemos Íñigo Errejón afirmó ayer que "ahora mismo" no contempla la posibilidad de que el candidato del partido a presidir la Comunidad de Madrid no se vote al tiempo que la lista electoral, pues siempre se ha hecho así y no ve "ninguna razón para que lo fuéramos a cambiar".

En declaraciones a la cadena Ser, Errejón respondía así a la polémica suscitada después de que haya supeditado su candidatura a la Presidencia madrileña a que haya un acuerdo en Podemos sobre las primarias, ya que rechaza el proceso en dos fases planteado por el secretario general en Madrid, Ramón Espinar: una para elegir el aspirante a presidir la región y otra para elegir la lista.

Me parece que, con un padrino así, yo casi que virgencita que me quede como estoy"

Errejón subrayó su compromiso a "asumir el encargo" que le ha hecho Podemos de liderar la lista electoral a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y de estar "a la altura" con un "proyecto de gobierno sólido" en el que aseguró que se incluirán personas "que ponen la voz, como siempre hemos hecho".

Indicó, además, que ha hablado con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acerca del sistema de elección en este partido de candidato y de listas electorales para la Comunidad de Madrid y que ambos están de acuerdo en "anteponer el objetivo fundamental" que es presidir "un Gobierno con credibilidad, con un presidente o presidenta de quien los madrileños se puedan fiar".

"Con un padrino así, yo casi, virgencita, que me quede como estoy", afirmó ayer por su parte la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, después de que Iglesias advirtiera a Errejón de que ni él ni las bases iban a consentir "ni media tontería" con las primarias de Madrid.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, aseguró a su vez que Errejón es su candidato a la Comunidad de Madrid para las próximas autonómicas, pero incidió en que "las fechas y procedimientos" de las primarias los marca la organización.

El cofundador y ex dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero afirmó ayer asimismo que está "cansado de niñerías", en relación a las declaraciones de Errejón, en las que condiciona su candidatura en Madrid a que las primarias para elegir cabeza de cartel y lista sean a la vez, y no en dos fases.