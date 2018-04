Felipe González nos salva en 'Salvados'

Una puesta en escena sencilla para que no prevalezcan las imágenes, sino las palabras. Es el estilo de este programa en las grandes ocasiones. Un pulso dialéctico con Felipe González que volvió a agigantar a los políticos de la transición aunque estemos en condiciones de dudar de las intenciones del equipo de Salvados. La intención final de Jordi Évole este domingo era presentar un mensaje de mano tendida de Oriol Junqueras, pulir el desánimo de ERC, igual que el programa del falso 23 F o el de José María García buscaban en realidad seguir manchando la imagen de Juan Carlos I y todo lo que significa en los años de construcción de esta democracia. Évole no se esconde a estas alturas.

Es un sectario que utiliza su prestigio de épocas recientes para seguir minando las instituciones nacionales. Es el fontanero más hábil de la cuerda de Jaume Roures: es el jefe de mantenimiento del gasoducto tóxico que va de Podemos al independentismo catalán, esas cañerías que se inauguraron oficialmente el día de la manifestación de los atentados de Barcelona. El Guardiola que sólo husmea lo que le conviene para seguir ayudando bajo el césped.

El estadista Felipe González nunca decepciona. Son años de experiencia y agudeza. Habla de política con miras de alta política. No insistiremos en que no hay en la actual generación alguien de esta altura. Acudía de civil, con chaleco y camisa, sin maquillar, como representante del consejo de ancianos.

Sin maquillar y sin reflejos de plató, sin importarle la apariencia de los primeros planos. No iba a la sala de masajes de otros tiempos sino a la sala del café donde se cuentan las confesiones más sinceras. En el interrogatorio de Salvados tuvo todas las expresiones sabias y sensatas que necesitamos a día de hoy, con la moderación en el punto exacto del pragmatismo, para analizar el vitriólico embrollo catalán.

Sin gestos exagerados y cuidando las expresiones del rostro, con la sonrisa irónica al hablar de cuando declina ser invitado en TV3: "en ocasiones uno se resiste a servir de excusa". Para ir a TV3 es mejor estar con Évole, que es el Juan de Patmos del Apocalipsis. Qué le gusta sacar las imágenes de la policía el 1 de octubre. Si hubiera habido tantos heridos habríamos visto al presidente de la Generalitat visitando hospitales, recordó nuestro ex presidente.

González duda del grado de rebelión, que lo del referéndum montado por los amigos de Roures no fue un exactamente golpe de estado pero sí la representación de un cúmulo de ilegalidades, que las investigaciones aún han de dar mucho de sí y que se debió aplicar el 155 mucho antes, con la anterior consulta de Mas.

Y que Puigdemont no es un exiliado sino que es el capitán del Costa Concordia. Todo eso lo ha dicho González otras veces pero entre las paredes desnudas, en el silencio del domingo y en la actitud áspera de su entrevistador son palabras que suenan más claras, como que no comprende el furor legionario de los ministros.

Évole tiene miedo del nacionalismo español, portavoz de unos catalanes que creen que en el resto de España vamos a ser tan obsesivos y tan rencorosos como esos paisanos suyos, erre que erre con la independencia por encima de todas las cosas, y a los que siempre justifica.

Una independencia virtualmente imposible en una nación-estado de cinco siglos como la que formamos los españoles. El de Cornellá tiene memoria de 1714 y de 1936, pero se hacía el imberbe para dudar del indulto de 1988 hacia los golpistas del 81.

No comparemos, vuelve a recalcar el ex presidente, quien recordó que no puede haber indultos hacia los actuales encarcelados porque aún no han sido juzgados. Palabras tan claras y decentes como las ideas. Palabras e ideas en la noche del domingo frente a la palabrería e imposturas habituales de La Sexta Noche. ¿Dónde estarían los Felipe González de hoy? se pregunta desencantado, en la comparación, el espectador de 'Salvados'.