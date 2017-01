El juez deja en libertad a Oleguer Pujol contra el criterio de Anticorrupción

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad a Oleguer Pujol después de que la Fiscalía haya pedido su ingreso en prisión por el riesgo de que siga blanqueando dinero, pero le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

En un auto, el juez también le impone la prohibición de salir del país, de manera que ahora Oleguer comparte las mismas medidas cautelares que su hermano Jordi, hijo mayor de los Pujol-Ferrusola, aunque este debe comparecer cada semana y no cada quince días.

De la Mata recuerda que la investigación contra Oleguer Pujol comenzó en julio de 2014 y que ni en el registro a su casa, ni a raíz de la información que aportó Andorra a la justicia española, ni tampoco cuando se le imputaron nuevos delitos, la Fiscalía pidió ninguna medida cautelar para el imputado.

"Han transcurrido dos años y medios desde la incoación de la causa, ha avanzado razonablemente la instrucción y no se han modificado las circunstancias que ya concurrían en 2014", afirma el magistrado.

Y añade que "no se aprecian elementos nuevos que permitan afirmar razonablemente que en este momento concurre un peligro nuevo no valorado, fundado y concreto de destrucción de prueba o de capacidad de influencia sobre otros investigados o testigos que no haya tenido ocasión de desarrollar durante todo este tiempo".

De la Mata ha tomado esta decisión tras interrogar esta mañana durante casi cuatro horas al hijo menor del expresidente en la investigación que se sigue contra él por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y corrupción.

Al término de su declaración, Anticorrupción ha pedido su ingreso en prisión por el riesgo de reiteración delictiva y en vista de que ha seguido ocultando dinero a la justicia cuando ya estaba siendo investigado.

Sin embargo, De la Mata, que investiga las inversiones inmobiliarias del hijo menor del expresidente catalán, cree que "el mero hecho de que (los Pujol) desplegaran actividades opacas tampoco puede justificar la prisión provisional" y reprocha al fiscal que solo ha aportado un indicio de este supuesto ocultamiento.

Se trata de una transferencia de varios millones de euros de una cuenta a Miami que Oleguer Pujol ordenó en diciembre de 2015, cuando tenía sus cuentas bloqueadas por orden judicial, "un único elemento" que, recuerda el juez, "aconteció hace más de un año" y además, dice, todavía no se ha probado que esos fondos fueran ilícitos.

Los fiscales han mencionado esa transferencia a Miami durante el interrogatorio pero el abogado defensor ha alegado que ese dinero procedía de comisiones lícitas -de hasta 5 millones de euros- de su labor de intermediación en una operación inmobiliaria de un edificio de la Gran Vía madrileña y que luego lo repatrió a España.

El magistrado insiste en el auto en que es demasiado restrictivo enviarle a prisión, pero le ha limitado la capacidad de movimiento en vista de que existen evidencias de que "ha estado ocultando al menos parcialmente sus activos financieros y realizando actividades pata ocultarlos y ponerlos fuera del alcance de los tribunales".

Oleguer Pujol, dice el juez, "tiene a su disposición estructuras societarias internacionales diseñadas con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España" y "capacidades sobradas para llevar acabo maniobras de descapitalización y ocultación de activos".

El juez de la Audiencia Nacional deja constancia en el auto que su actitud, al igual que la de sus hermanos y su padre "ha consistido en no colaborar", plantea que, por imperativo legal, "la incómoda pero perfectamente legítima falta de colaboración del investigado" no puede justificar por sí la prisión provisional.