Homs reconoce que la 'Generalitat' se dio por notificada de la suspensión cinco días antes de la consulta

El ex conseller de Presidencia catalán Francesc Homs ha reconocido este lunes durante su declaración en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por participar en la organización del 9-N que la Generalitat se dio por notificada de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de la celebración de la misma.

"La consulta no se podía suspender porque no se puede suspender aquello que no se hace", ha apuntado el ex conseller. "Lo que hacíamos era un proceso participativo, con voluntarios y esas cosas, porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales ", ha añadido ante la insistencia de fiscal Jaime Moreno.

Más información Rajoy pide normalidad ante declaración de Homs y niega riesgos para el Estado

La Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 que había sido suspendida por inconstitucional.

Homs ha respondido a las preguntas del fiscal del Supremo Jaime Moreno, quien le insistió sobre la fecha de conocimiento por los responsables de la Generalitat de la decisión del tribunal de garantías.

Homs ha señalado que se enteró primero por los medios de comunicación porque la decisión del TC "era pública y notoria" y después por un correo interno de la Generalitat, si bien la providencia no se notificó personalmente. "Después esto ha cambiado según el tipo de providencias", ha apuntado, en relación con resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional (TC).

El Ministerio Público, que ejerce la única acusación en el proceso, pidió sentar en el banquillo al portavoz del PDECat en la Cámara baja al entender que su participación resultó "crucial" y que puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

"Es público y notorio lo que hicimos", ha señalado Homs al inicio de su declaración, en la que también ha reconocido que el departamento que dirigía participó en el desarrollo de la publicidad institucional para informar a la población "de que había un ámbito deliberativo y también que había la posibilidad de pudieran ejercerlo en función de sus derechos de libertad de expresión y participación política".

Después de que Homs se haya quejado de que el fiscal Jaime Moreno le interrumpía en sus declaraciones ha tomado la palabra el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, para señalarle que esta no era "su casa, es el Tribunal Supremo", y que no debía tratar "hacer glosa de la pertinencia o imperticencia" de las preguntas del representante del Ministerio Público.

Apoyo ante el Supremo

Homs llegó a la sede del Tribunal Supremo arropado por un centenar de personas, entre ellos el ex president Artur Mas y miembros del actual Gobierno, que portaban una urna de cartón gigante.

El diputado ha llegado al Supremo sobre las 9:40 acompañado por una comitiva que coreaba "habrá independencia" y ha recibido un aplauso abrazos de su sus compañeros de partido, entre ellos Artur Mas, la portavoz del Govern, Neus Munté; el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull y otros como el diputado de ERC Gabriel Rufián.

Homs y la comitiva se habían dado cita poco antes en la Plaza del Rey, a unos 700 metros de la sede del tribunal, donde se han hecho una foto de familia y han cantado el himno de Cataluña.

Los concentrados han hecho el recorrido con una urna de cartón gigante que han traído desde Barcelona y que prevén pasear este lunes por las calles de Madrid. Muchos de ellos llevaban carteles con consignas en inglés, como "Love democracy", "votar es democracia", "somos una nación, seremos un Estado" y urnas de cartón con la leyenda "I want to be free".