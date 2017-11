Iceta aboga por la "reconciliación" y descarta pactar con el independentismo

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que las elecciones del 21 de diciembre ofrecen la posibilidad de "cambiar de rumbo" en Cataluña e iniciar "un viaje hacia la reconcialiación", a la vez que ha descartado cualquier posibilidad de pacto con el independentismo.

Iceta ha participado este sábado en el XXII Encuentro de Economía de S'Agaró, donde ha emplazado a los catalanes a aprovechar los comicios del 21-D para avanzar hacia la estabilidad, el sentido común, la prosperidad y la justicia social, después de una legislatura que ha provocado "un desastre económico" a causa de la inestabilidad y la inseguridad jurídica.

Ante un centenar de empresarios, el primer secretario del PSC ha asegurado que su objetivo no es viajar a Ítaca, sino "cambiar la hoja de ruta" y "llegar a un lugar mejor, pero llegar todos juntos".

Iceta quiere recuperar "el respeto por las ideas", la negociación y el acuerdo, y se propone dejar atrás la "sobreexcitación", la "búsqueda permanente de excusas y enemigos", las "falsas jornadas históricas" y la frustración.

Por ello, el PSC plantea avanzar hacia la reconciliación con España, con los catalanes, con Europa y con el mundo económico y fijar un horizonte "en el que no va a haber vencedores ni vencidos".

"Quiero ser presidente para intentar superar la división entre catalanes. Si soy elegido, lo sacrificaré todo al servicio de este objetivo", ha recalcado Iceta, que ha definido su propuesta programática como "catalanista, democrática y reformista".

El dirigente socialista ha asegurado que no se presenta a estas elecciones para "sacar unos cuantos diputados más", sino para ganar y contribuir a que Cataluña recupere un rumbo de progreso. Con este fin, ha añadido, ha abierto la lista de su partido a dirigentes de otras formaciones como Units per Avançar, heredera de la extinta Unió.

Iceta se ha mostrado abierto a pactar "lo que haga falta dentro de lo razonable" tras las elecciones del 21-D, pero ha subrayado que "quedan descartados quienes quieren romper o no quieren mover nada".

"No podré pactar con aquellos que nos han traído hasta aquí y que parece que siguen empujando en la misma dirección", ha afirmado Iceta, que ha considerado que la independencia "no es la solución", pero con decir no a la independencia no se gana esa batalla. "Hay que proponer un proyecto alternativo mejor y creo que lo tenemos", ha incidido.

En caso de ganar las elecciones, Iceta ha explicado que lo primero que hará será llamar a su madre y seguidamente telefonear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no para pedirle una hora, sino "horas" y empezar a negociar cuestiones como la recuperación del autogobierno de Cataluña, un nuevo modelo de financiación o la reforma de la Constitución.

En clave más económica, Iceta ha señalado que uno de sus objetivos es conseguir que Cataluña recupere la confianza y vuelva a ser "un lugar seguro para el desarrollo de actividades económicas".

"Y para eso los responsables de este descrédito no han de tener la oportunidad de volver a engañar en los próximos años", ha enfatizado.

Aunque ha reconocido que estas elecciones serán "más de proyecto que de programa", ha avanzado algunos de los puntos que plantea el PSC para ofrecer a la ciudadanía un futuro de oportunidad y no de amenazas.

Ha planteado, en este sentido, "recuperar el contrato social", evitando que una gran cantidad de ciudadanos queden atrás de forma permanente, bien por el paro o con empleos de baja remuneración, e incrementando la renta disponible de las familias.

Miquel Iceta se ha mostrado también a favor de impulsar la competencia y ha animado a las empresas a hacer un esfuerzo para ganar dimensión.