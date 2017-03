Rajoy apela a la responsabilidad de la oposición para aprobar los presupuestos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que espera que puedan aprobarse en el Parlamento los presupuestos del Estado de 2017 y para ello ha apelado a la responsabilidad de la oposición. El jefe del Ejecutivo, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso tras la sesión de control al Gobierno, ha recordado que su Gabinete aprobará el proyecto de ley presupuestario el próximo 31 de marzo. Ha hecho hincapié en que es bueno para el país que haya unos nuevos presupuestos porque en ellos se toman decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos.

"Estamos hablando dialogando, escuchando, y si todo el mundo actúa con responsabilidad, se pueden aprobar. Es importante que se aprueben", ha añadido. Ante la pregunta de si tiene buenas sensaciones para ello, ha precisado que él debe ser prudente y no las tiene ni buenas ni malas.

"Lo que sí tengo es la sensación de que estamos haciendo un esfuerzo y vamos a seguir hasta el último minuto", ha señalado antes de destacar el hecho de que ya se lograra un acuerdo en el Parlamento sobre el techo de gasto.

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha señalado que la presentación de los presupuestos va a ser "clave" para ver si hay "un ejercicio claro de responsabilidad" por parte de la oposición o por el contrario "se han echado al monte". Preguntado por el riesgo de que no se vaya a agotar la legislatura a la vista de los desencuentros con la oposición, Maíllo ha pedido "un poco de tranquilidad" y "paciencia".

"Nuestro objetivo es que dure toda la legislatura, los cuatro años. Para eso trabajamos. Otra cosa es que la oposición se empeñe con algunas decisiones en hacerlo difícil, pero desde luego nosotros vamos a seguir intentándolo y vamos a ver qué sucede", ha señalado el número tres del PP.

Iglesias cree que el Gobierno ya tiene atados los Presupuestos y vaticina todos los apoyos que tendrá Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al Parlamento que respete las funciones del Ejecutivo después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya dicho que al presidente "se la bufa" el informe de los letrados del Congreso que aconseja un uso restrictivo de la capacidad de veto.

Iglesias ha preguntado al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso sobre las funciones que, a su juicio, cumple la capacidad de veto que ostenta el Ejecutivo para frenar iniciativas parlamentarias que alteren los Presupuestos.

El secretario general de Podemos le ha recordado ese informe de los letrados de la Cámara Baja que recomienda un uso restrictivo de esa potestad, pero sin esperar a la respuesta ha vaticinado ya cuál era la contestación que esperaba del jefe del Ejecutivo.

Según Iglesias, ese informe se "la trae sin cuidado", por lo que ha considerado esperable que su respuesta fuera "me importa un comino, me importa un pimiento..., un huevo, un rábano o hasta un pepino", ha dicho.

Y no se ha quedado ahí pronosticando posibles respuestas de Rajoy, entre las que ha barajado también expresiones como "me la trae floja, me la suda, me la pela, me la refanfinfla o me la bufa".

Esa última expresión es la que Iglesias cree más acorde con el talante del presidente: "A usted se la bufa el informe de los letrados, lo importante ya lo tiene atado, y son los Presupuestos que tendrá con apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y un diputado socialista de Nueva Canarias. Se la bufa a usted el informe de los letrados", ha insistido.

Rajoy ha pasado por alto esas expresiones de Iglesias, pero no su alusión a los Presupuestos e irónicamente ha celebrado que el líder de Podemos haya dado esa primicia sobre los apoyos conseguidos por el Gobierno para las cuentas generales del Estado. "Espero que todos los citados tomen buena nota y hagan caso", ha asegurado.

El presidente, además, ha recordado a Iglesias que igual que el Gobierno respeta al Parlamento, el Parlamento también debe respetar al Ejecutivo y, por tanto, la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas parlamentarias si tienen consecuencias presupuestarias.