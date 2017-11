El ex Jemad de Zapatero presenta hoy su candidatura para dirigir Podemos Madrid

El ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez presentará hoy en rueda de prensa su candidatura a dirigir Podemos en Madrid. Fuentes de la formación morada detallaron que ayer mismo se negociaba con el sector errejonista de cara a presentar una lista conjunta junto con los partidarios del secretario general de Podemos a nivel nacional, Pablo Iglesias, dado que el plazo para presentar candidaturas terminó la pasada noche.

A su vez, el sector anticapitalista ya registró su candidatura para aspirar a la secretaría general de Podemos en la ciudad de Madrid, que encabeza la diputada en la Asamblea y portavoz del Consejo Autonómico de Podemos en la Comunidad madrileña, Isabel Serra. Tras conocerse que el hasta ahora secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Jesús Montero, no iba a optar a la reelección, se exploró la posibilidad de impulsar una candidatura unitaria de todas las corrientes.

No obstante, esa opción no ha sido posible y el sector anticapitalista acordó durante esta semana impulsar su propia candidatura. Ahora, las negociaciones sobre la lista de Julio Rodríguez se centran en definir las cuotas de cada sector (pablistas y errejonistas). Respecto a la figura del ex Jemad, el sector pablista considera que se trata de "un gran perfil" por su "experiencia en la gestión, humildad y cercanía" con la gente, "unos valores que comparte con Manuela Carmena. Es persona que no ha estado en el activismo, pero que se empoderá con el 15-M".