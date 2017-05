Méndez de Vigo califica la alternativa de Puigdemont de "verdadero golpe de Estado"

El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, señaló este martes que "nadie en Europa reconoce el derecho de autodeterminación" de Cataluña e invitó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a "dialogar dentro de la ley sin fecha de caducidad".

"Nadie en Europa está de acuerdo con ello, nadie en Europa reconoce el derecho de autodeterminación y mucho menos el unilateral. No hay que engañar a los ciudadanos catalanes", dijo el portavoz del Ejecutivo a su llegada a Bruselas para participar en un consejo de ministros de la UE de Cultura y Deporte.

Méndez de Vigo subrayó que intentar convocar un referéndum "unilateralmente, desoyendo los dictámenes del consejo de garantías estatutarias, de los letrados del Parlamento, modificando el reglamento de la cámara para hacer un debate de tapadillo, pretendiendo esa separación de 500 años de España en un debate de 24 horas nos parece un disparate político y jurídico".

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte reaccionó así al acto privado celebrado este lunes en Madrid por Puigdemont, donde advirtió al Gobierno en una conferencia de que no podrá parar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, porque considera que el Estado "no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia".

El portavoz del Gobierno central afeó a Puigdemont su "monólogo en un local alquilado" y le invitó a trasladar ese debate al Congreso de los diputados, "allí donde está residenciada la soberanía nacional".

El presidente catalán ha rechazado ir al Congreso si ello es una "coartada" para difuminar ante los observadores internacionales la ausencia de voluntad política.

A preguntas de la prensa, Méndez de Vigo declinó en dos ocasiones concretar qué medidas tomaría el Gobierno en caso de que Puigdemont convoque unilateralmente un referéndum y señaló que al Gobierno no le parece "correcto que el presidente Puigdemont diga que quiere negociar solamente las fechas y las modalidades, y que el referéndum es innegociable".

"La alternativa que ha presentado es no sólo inconstitucional, sino un verdadero golpe de Estado porque a través de una ley exprés que pretenden pasar en 24 horas, que no conoce nadie salvo los secesionistas, pretendan no solamente vulnerar su propio Estatuto sino la Constitución española", agregó Méndez de Vigo.

Además, solicitó a Puigdemont que "escuche la opinión de todos porque eso es muy importante en estos momentos" y subrayó que trasladaba su mensaje al Gobierno catalán desde "Bruselas, sede de las instituciones donde respetamos el Estado de Derecho; donde hace poco el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, decía que las Constituciones nacionales eran parte de la Constitución europea; y donde respetamos los procedimientos".

"Nadie, insisto, nadie en las instituciones europeas puede estar de acuerdo con ese proyecto y eso es algo que al señor Puigdemont pedimos que se lo explique a los catalanes. Siguiendo por esa senda no va a obtener solamente el rechazo que obtiene de la mayoría de los españoles sino también de todos los europeos. Ese camino que ha emprendido no le lleva absolutamente a ningún sitio", dijo.

El portavoz del Gobierno reiteró su "llamada a la seriedad, a la concordia, al buen sentido" y pidió "que el Gobierno de la Generalitat no sea el Gobierno solo de los secesionistas, sino de todos los catalanes, como el Gobierno de España lo es de todos los españoles. Por tanto, esa oferta de diálogo sin fecha de caducidad y dentro de la ley la seguimos manteniendo".