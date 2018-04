Moncloa sopesa acudir a los tribunales por el aval a Comín

La Mesa del Parlament admitió ayer el voto delegado del ex conseller fugado Antoni Comín, quien se encuentra en Bélgica pendiente de saber si es extraditado o no a España, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy estudia posibles "acciones legales" contra esta decisión, que facilitaría una investidura sin la CUP. La Mesa aceptó la solicitud presentada el lunes por Comín para delegar su voto en el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, una decisión que no ha gustado a Ciudadanos (C's), el PSC y el PPC, que presentaron peticiones de reconsideración.

Precisamente hoy está convocado un Pleno del Parlament para convalidar dos decretos ley, sobre la prórroga presupuestaria y la recuperación de una parte de la paga extra de los funcionarios de la Generalitat de 2012, votaciones en las que ya podría aplicarse la delegación de voto de Comín, si justo antes la Mesa, con mayoría independentista, rechaza las peticiones de reconsideración.

Mariano Rajoy anunció que el Ejecutivo estudiará "acciones legales" ante la decisión de la Mesa de autorizar la delegación del voto de Comín, ya que a su juicio "no tiene sentido alguno". Fuentes del Gobierno precisaron que primero deben ser los grupos parlamentarios catalanes los que traten de convencer a la Mesa de que reconsidere su decisión.

Ciudadanos registró por la tarde un escrito a la Mesa para pedirle que reconsidere la aceptación del voto delegado de Comín, a quien describe como un "fugado de la Justicia" que está "imputado por graves delitos de rebelión y malversación", sin que se haya "puesto a disposición" del Tribunal Supremo, que investiga la causa. La líder de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, reclamó al Gobierno que "despierte" y recurra la delegación del voto de Carles Puigdemont y Comín, mientras que su partido "no descarta nada", incluido un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

También el grupo parlamentario de PSC-Units presentó una solicitud de reconsideración de la decisión de ayer de la Mesa, si bien su portavoz, Eva Granados, aseguró que, en caso de que sea rechazada, descartan acudir posteriormente al Constitucional. El PPC registró, igualmente, una petición de reconsideración, ya que, según su diputado Alejandro Fernández, la situación de Comín "no es análoga" a la de los dirigentes soberanistas en prisión o incluso a la de Puigdemont.

Por su parte, la portavoz adjunta de JxCat, Gemma Geis, respondió a las palabras de Rajoy sobre el voto delegado de Comín: "No nos resultan extrañas sus declaraciones de amenaza. Esa cantinela de la impugnación de voto ya la hemos escuchado antes". JxCat "no renuncia" a investir a Puigdemont, si bien mantiene "abierta" de momento la candidatura de Jordi Sànchez.

Con el voto delegado de Comín, sumado al que ya fue admitido de Puigdemont, JxCat y ERC dispondrían plenamente de sus 66 votos, lo que aseguraría que una próxima investidura saliera adelante -en segunda votación, por mayoría simple-, sin necesitar más que la abstención de la CUP.

Comín dijo en Catalunya Ràdio que "no le da nada de miedo" una repetición electoral en caso de que, "de manera deliberada", se impida "materializar el mandato del 21-D".