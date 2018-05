Montero no ve incoherencia en la compra del chalé de 600.000 euros

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, defendió ayer que es "coherente" comprarse un chalé de más de 600.000 euros en el norte de Madrid siendo cargo público, siempre que sea para "vivir" y no "para especular".

En rueda de prensa en el Congreso, Montero respondía así cuando se le preguntó si ve coherente que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, criticara hace unos años al ex ministro de Economía Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros, y que ahora se haya comprado un chalé unifamiliar a ese precio en la localidad madrileña de Galapagar.

"Si la pregunta es si me parece coherente que la economía debe estar en manos de la gente y no en manos de los mayordomos de los poderosos, lo pensaba ayer y lo pienso hoy; y De Guindos, igual que todo el PP, ha demostrado que no estaba para servir a la gente, sino a los poderosos", respondió.

Iglesias y Montero salieron asimismo al paso ante las críticas en un comunicado conjunto, en el que se declaran conscientes de que entrar en política implicaba estar sometidos "al escrutinio público".

Subrayaron que para pagar la vivienda han pedido "a medias" una hipoteca de 540.000 euros a 30 años, que pagarán al mes algo más de 800 euros cada uno y de que después de firmarla el pasado 9 de mayo entregaron una nueva declaración de bienes en el Congreso. a entrada de la hipoteca y las reformas las han costeado con una parte de sus ahorros, según el comunicado, en el que detallan que Montero ha necesitado pedir un préstamo a su padre, y que los padres de Iglesias, que "han ganado más", "le dejarán una herencia" que los ayudará.