El PP ve urgente regular la acción popular tras el "juicio político" y el "show" que "montó" el PSOE

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este martes que es "urgente" regular la acción popular tras el "juicio político" y el "show" que, a su juicio, "montó" la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el PSOE durante la declaración como testigo de Mariano Rajoy ante el tribunal que enjuicia la primera parte de la trama Gürtel.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maillo ha señalado que la comparecencia sin preguntas del líder del PSOE, Pedro Sánchez, mostró que ya tenía preparada su intervención desde el día anterior y que "le daba igual" lo que hubiera dicho el presidente del Gobierno. "Vi a Sánchez enfadado con sus abogados, los de la toga roja. Pidió la dimisión extemporáneamente, fuera de lugar, con una exageración y una impostura", ha enfatizado.

El dirigente del PP también ha criticado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya anunciado la comparecencia de Rajoy en el Congreso y ha señalado que al partido morado "no le importa nada la corrupción del Partido Socialista" en casos como los ERE o los 50 millones condonados por los bancos, algo que, a su juicio, evidencia una "actitud sectaria". A su entender, da la sensación de que "si la izquierda roba", "no pasa nada".

Maillo ha señalado que "jurídicamente" lo que declaró Rajoy en la Audiencia Nacional fue "irrelevante" pero ha añadido que "políticamente" el interrogatorio se convirtió en un "show total", ya que, según ha dicho, todo formaba parte de una "estrategia montada por ADADE" y por el PSOE de Valencia y de Madrid, que tenían a sus letrados en la sala.

"La comparecencia en cuanto a su contenido final resultó innecesaria porque no se aportó nada nuevo y se convirtió en un juicio político promovido por el PSOE", ha manifestado, para añadir que lo que vieron "excesos" por por parte de las acusaciones al interrogar por cuestiones que tenían "poco o nada" que ver con lo que se está enjuiciando, que son las campañas electorales de Pozuelo y Majadahonda en 2003. Por eso, ha recalcado que es "urgente" regular la acción popular.

Maillo ha recalcado que frente a la "transparencia y "claridad" de Rajoy, la "debilidad" estuvo en la formulación de las preguntas de ADADE. "No era un acto de la Justicia normal, del día a día, y se notó bastante", ha apostillado el coordinador general de los 'populares'.

Asimismo, ha rechazado que hubiera privilegios a Mariano Rajoy en esa declaración porque, según ha dicho, hubo preguntas que no se centraron en el objeto del juicio y además no se le permitió declarar por videoconferencia como había solicitado. "Cuando se habla de privilegios, que alguien me diga cuál, porque es todo lo contrario", ha recalcado.

Ante el hecho de que Rajoy aludiera en su declaración a Esperanza Aguirre, que fue presidenta del PP de Madrid, Maillo se ha limitado a decir que el jefe del Ejecutivo explicó que en su día se habló que había personas que estaban utilizando el nombre del PP y se dejó de trabajar con ellas (en alusión a la red de Francisco Correa). A su entender, "nadie tiene que sentirse ofendido" porque Rajoy es "una persona que dice siempre, siempre la verdad".

Sobre las manifestación convocada por 'Rodea el Congreso' coincidiendo con la declaración de Rajoy, Maillo ha dicho que ya están "acostumbrados" porque antes era "rodea el Congreso" y ahora "rodea el juzgado". Sin embargo, ha dicho que hay que "tomárselo democráticamente" y "no darle mayor importancia".

El coordinador general del PP ha asegurado que la comparecencia de Rajoy "se cerró ayer" y que el PP da por superada la prueba "sin duda". A su entender, Rajoy lo que hizo fue decir "siempre la verdad" y contestar a las más de 150 preguntas "de manera muy amplia", resultando "muy creíble, claro y contundente". "Creo que ayer muchos nos sentimos orgullosos del presidente del Gobierno", ha proclamado.

Maillo ha señalado que Rajoy acudió a la sede del partido tras su declaración en la Audiencia Nacional para participar en un acto sobre el pacto contra la violencia de género y lo vió "tranquilo" y "satisfecho" por "colaborar con la Justicia". Eso sí, ha insistido en que en el PP vieron con "asombro" las preguntas que le hicieron en esa "especie de juicio político" liderado por tres magistrados que, en vez de ir vestidos de negro iban "más bien de rojo".

Además, ha defendido el argumento que utilizó el presidente de que él se ocupa de la labor política y no de la gestión económica del partido y ha recordado que en la comisión de investigación sobre la financiación de partidos abierta en el Senado, el tesorero del PSOE apeló a esa misma tesis. Es más, ha dicho que el tesorero del PSOE desvinculó a Pedro Sánchez y los anteriores secretarios generales socialistas de la condonación de una deuda al partido, un tema por el que pedirán explicaciones en el futuro.