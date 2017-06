El PSOE considera "obsoleto" el Concordato con la Santa Sede

El secretario de Justicia y Libertades del PSOE, Andrés Perelló, avanzó ayer que planteará a su partido denunciar los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 porque considera que están "obsoletos" y que tanto la Iglesia católica como el Estado tienen que estar cada uno "en su sitio".

"Es un Concordato que hay que denunciar, que está obsoleto y no tiene parangón en ningún Estado europeo. No solo es que la Iglesia tiene que estar en su sitio, es que el Estado tiene que estar en su sitio, no se trata de sacar a la Iglesia de donde está, sino de que los políticos dejemos a la Iglesia tranquila y algunos que no somos dignos de estar en algunos actos religiosos, pues no estemos y no pasa nada", precisó Perelló en una entrevista en La 1.