El PSOE recuerda a Podemos que la moción de censura contra Rajoy "no está en la agenda"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha insistido este martes en que una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy "no está en este momento en la agenda". Así lo ha dicho poco antes de que comience la reunión entre el líder socialista, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para acercar posturas y hacer frente al PP.

En declaraciones a Cadena Ser, la diputada del PSOE ha apuntado que si los socialistas presentan una moción de censura será "la primera de la democracia que salga adelante". En ningún caso, ha explicado, impulsarán una iniciativa que "no sea efectiva" y "no consiga el fin para el que nace".

Así se ha pronunciado Lastra horas antes del encuentro entre Sánchez e Iglesias, una reunión que tiene el objetivo de "empezar a construir de abajo a arriba" a construir una alternativa "a futuro" para "arrebatar" el Gobierno al PP: "Hay dos fuerzas políticas que no se han entendido en el pasado y esperamos podamos hacerlo en el futuro", ha destacado.

"No hablamos de una moción de censura, que no está en este momento en la agenda", ha recalcado, incidiendo en que "los números no dan" para que pueda salir: "Primero hay que entenderse", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que este proceso de entendimiento "es lo que empieza hoy" y se ha mostrado convencida de que a Podemos y al PSOE les une más que lo que les separa. "Tenemos que intentar aunar esfuerzos para revertir las políticas del PP", ha defendido, aunque ha remarcado que Pedro Sánchez "tiene las condiciones necesarias para ganar" a Rajoy en las urnas: "Estoy convencida de que podemos gobernar a futuro y ser fuerza hegemónica de la izquierda", sostiene.