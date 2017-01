Puig insta al PSOE a "dejar de mirarse el ombligo"

El secretario general de los socialistas valencianos y president de la Generalitat, Ximo Puig, destacó ayer que el PSOE "no puede estar mirándose permanentemente el ombligo" y mostró su deseo de que el Comité Federal de mañana sirva para salir "de las vías cerradas que no van a ningún sitio".

En una entrevista con Efe, Puig insistió en que, "con carácter inmediato, hay que resituar el debate donde corresponde", y en que el proceso hasta el próximo congreso del PSOE "no puede ser un debate ombliguista". En su opinión, el PSOE vive "circunstancias complejas", pero no está "en el peor momento histórico", sino que es un partido que "está bien vivo", aunque necesita "readaptarse", "actualizarse" y "resetearse", algo que hay que llevar a cabo "con una visión de futuro, no simplemente nominalista o maniquea".

Los secretarios de Organización de las distintas federaciones territoriales del PSC se han comprometido a garantizar "neutralidad" en el proceso de primarias, explicaron a Europa Press fuentes socialistas.