Puigdemont confronta ofertas de "diálogo" con el boicot a su acto en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ironizado este lunes sobre la "operación diálogo" lanzada por el Gobierno y ha denunciado el "boicot" del PP a su conferencia de este martes en Bruselas para hablar del referéndum.

Este martes, Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ofrecerán una conferencia en las dependencias del Parlamento Europeo, en la que expondrán sus planes para convocar este año un referéndum sobre la independencia.

"La operación diálogo ya ha llegado a Europa", ha escrito en Twitter Puigdemont, que ha adjuntado un tuit de Aleix Sarri, colaborador del eurodiputado del PDeCAT, Ramon Tremosa, en el que denuncia que el PP ha hecho un llamamiento al grupo popular europeo a "boicotear" la conferencia de mañana en el Parlamento Europeo.

L'operació diàleg ja ha arribat a Europa. https://t.co/ETyJSbIxBv

— Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de enero de 2017

Sarri tacha de "completamente inaceptable" que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, pida en un correo a sus colegas que no asistan al acto para no crear la "falsa impresión de que el Parlamento Europeo apoya" el "referéndum ilegal" que prevé convocar el Govern.

Dastis respeta la libertad de Puigdemont

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha mostrado su respeto por la decisión de Puigdemont de explicar su propuesta soberanista en Bruselas, aunque ha subrayado que el Gobierno defiende en relación con este debate "la democracia y el Estado de Derecho".

El jefe de la diplomacia española asegura que "en Europa se defiende la libertad de expresión y es legítimo que cada uno defienda su visión política", para quien el Ejecutivo hace lo mismo con la democracia y el Estado de derecho "en la idea de una Europa abierta e integradora".

Dastis y Puigdemont se han reunido este lunes en el Palacio de Pedralbes antes del inicio de esa reunión ministerial en el primer encuentro entre ambos.

Fuentes gubernamentales han explicado que "ha sido una conversación amistosa y agradable" centrada en los temas que se tratan en este foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), como es la cooperación entre los países de ambas orillas, la juventud y la emigración. Asimismo, Alfonso Dastis ha agradecido la hospitalidad de la Generalitat.

El ministro no ha confirmado si su departamento va a abandonar el Patronato del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), aunque sí ha mostrado su "malestar" por recientes decisiones de ese organismo, que no ha concretado.

El Patronato ha nombrado recientemente al historiador Antoni Segura como nuevo presidente de este gabinete de pensamiento dedicado al análisis de temas internacionales y ha designado a nuevos integrantes de ese órgano.

"Deberíamos haber sido consultados", ha subrayado Dastis al respecto.

Puigdemont tiene el apoyo de la extrema derecha europea

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido este lunes de que el presidente de la Generalitat tiene el apoyo de la extrema derecha europea, que cada vez ve con "más alegría" todos sus movimientos, porque defienden "romper un poco más la UE".

Una tesis que ha defendido también el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien ha señalado que el independentismo catalán tiene "cada vez más apoyo de la extrema derecha europea".

Pons ha recordado que la conferencia de mañana no es institucional sino privado y en el que no habrá "ninguna autoridad presente".

"Cuando el presidente de la Generalitat visita Bruselas debería hacerlo de manera institucional, y mañana lo hace de forma particular", ha señalado el dirigente 'popular', quien ha explicado que se ha reservado esa sala del Parlamento como podría haberse alquilado "la de un bar", para que Puigdemont dé esta charla y explique "su referéndum".

Según González Pons, en Bruselas "cada vez se entiende menos" la actitud de Carles Puigdemont y de los independentistas catalanes, porque "lo que plantean es se ve como un nuevo Brexit, a España y a la UE".

Por eso la tesis del independentismo catalán, ha señalado, "cada vez tiene más aliento en la extrema derecha".