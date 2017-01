Rajoy pide a Puigdemont "un primer paso" y que vaya a la Conferencia de Presidentes

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que dé "un primer paso" en favor de la relación entre ambas administraciones y "no deje la silla vacía" en la Conferencia de Presidentes del próximo martes.

La petición se la ha formulado Rajoy en la conferencia de prensa que ha ofrecido en el Palacio de La Moncloa tras la entrevista con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, una comparecencia en la que ha eludido referirse a las nuevas declaraciones del ex presidente José María Aznar durante un acto de FAES. A falta de cinco días para que esa Conferencia tenga lugar en el Senado, Puigdemont ha recalcado que no tiene intención de ir, por lo que se mantiene en la negativa que avanzó hace semanas.

Rajoy ha destacado en varias ocasiones que no comparte esa decisión, y lo ha vuelto a poner de manifiesto, ya que "el diálogo es fluido" entre Puigdemont y él y se han incrementado los contactos de los ministros y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con los conseller de la Generalitat.

Así que le ha solicitado que "no deje la silla vacía" en la Conferencia de Presidentes para evitar que "otros opinen" en su lugar. Como antes, el presidente del Gobierno ha insistido en remarcar que no autorizará ningún referéndum que atente contra la unidad, la igualdad y la libertad de los españoles, así como contra su soberanía.

Dos razones fundamentales ha esgrimido: la primera, que no puede, pues no lo ampara la ley; la segunda, que no cree en algo que quiebra la soberanía del pueblo español. Pero el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, tras reunirse con Sáenz de Santamaría el pasado martes, incidió en la voluntad de seguir la hoja de ruta hacia la consulta, que se celebraría en septiembre.

Según ha subrayado Rajoy, esa posición rotunda, opuesta a la del Gobierno, no significa que haya "fracasado ningún intento de diálogo", así que ha insistido en que no se cansará de "intentar el diálogo siempre". "Oportunidad magnífica" para dicho diálogo será la Conferencia de Presidentes, sobre todo por la lista de diez acuerdos que se abordarán, relacionados con el Estado de bienestar, la sanidad o la educación, los asuntos "más importantes para los ciudadanos", ha señalado el también líder del PP.

La Conferencia, además, permitirá demostrar la importancia del diálogo en una legislatura durante la que "toca hablar mucho", algo que ha pedido que compartan los demás dirigentes. Rajoy, incluso en el caso de que no vaya Puigdemont a la Conferencia de Presidentes, ha dejado la puerta abierta a más contactos y reuniones, pues el "diálogo es fluido". Ha vaticinado más encuentros con el presidente catalán. Excepto del referéndum, Rajoy ha recalcado su apuesta por hablar de todo. "Es lo sensato; todo lo demás no conduce a ningún sitio", ha rematado.