Rajoy afirma que las pensiones "subirán más" en los próximos años

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confió ayer en que el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo permitirá subir "más y pronto" las pensiones frente a las "promesas falsas" de la oposición y la "política envoltorio" que ofrece "papel de regalo sin nada dentro".

"Las pensiones subirán más y pronto, y, si no, al tiempo", recalcó en la clausura del congreso regional del PP de Murcia, que eligió como presidente a quien está al frente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras.

El jefe del Ejecutivo reivindicó en su intervención la eficacia demostrada por el PP en momentos difíciles y haberlo hecho siempre anteponiendo el interés general de los españoles desde la moderación. "Todo el mundo habla mucho, bla, bla, bla. Pero las decisiones difíciles las tomamos nosotros. Hablan y hablan, pero no arreglan nada; dan muchas instrucciones pero no dan soluciones", explicó do para dirigir en concreto las críticas hacia partidos como Podemos. "con sus más diversos disfraces". "Se vistan con los ropajes que se vistan, se les reconoce enseguida. Les gusta la sociedad cerrada, la exclusión, son aficionados al sectarismo y la intolerancia", afirmó

Pero al mismo tiempo, y sin explicitar su crítica a Ciudadanos, advirtió sobre la moda de la "política envoltorio", que explicó que se fundamenta en "el papel de regalo pero sin nada dentro". "España no necesita ocurrencias y originalidades costosas. Nosotros preferimos los valores antes que las ocurrencias", añadió, para reivindicar después al PP como el partido original del centro-derecha español, así como su hoja de servicios.

Como muestra de su utilidad destacó haber evitado el rescate de España y se refirió a decisiones de plena actualidad como las pensiones o la prisión permanente revisable.

Respecto al primer asunto ha augurado una subida condicionada al mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo, y subrayó que su Ejecutivo ofrece "pensiones seguras y la oposición promesas falsas".

El jefe del Ejecutivo instó a la oposición a no hacer demagogia en general y menos en un asunto como el de las pensiones, y ratificó que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se aprobará finalmente el 27 de marzo, en plena semana santa, incluirá una subida especial de las pensiones mínimas y las de viudedad.

Rajoy ratificó su apuesta por el mantenimiento de la prisión permanente revisable y su petición a la oposición de que escuche a los ciudadanos. "Que no digan que las víctimas piden venganza porque eso es mentira, es insultarlas. Lo que están pidiendo -precisó- es que nadie tenga que sufrir nunca más un dolor como el que sufren ellos".

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió al Gobierno que, si no deroga la subida del 0,25% de las pensiones, suba el sueldo de los ministros, diputados y senadores en esa misma proporción, al tiempo que aseguró que los socialistas están "tocando con los dedos ser la primera fuerza de este país".

"Le advierto al Gobierno de que, si continúa sin escuchar a los jubilados en sus movilizaciones para que se levante la dictadura de 0,25, al debate de los Presupuestos Generales del Estado los socialistas vamos a llevar que el Consejo de Ministros, los diputados y los senadores también liguen la evolución de su sueldo al 0,25, en coherencia y solidaridad", anunció en la clausura de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE.

Ante unas mil personas y tras las multitudinarias manifestaciones de jubilados que ayer recorrieron varias ciudades de España, Sánchez se comprometió a derogar el 0,25% y a "situar, en cuanto llegue al Gobierno, la evolución de las pensiones conforme al IPC", así como "blindarlas" en la Constitución, junto a la educación y la sanidad, para que "nadie pueda transformar los derechos en mercancías".

Tras señalar que el "mejor puesto de trabajo" es el de Mariano Rajoy, que "cobra por no hacer nada", sostuvo que la subida del 0,25% de las pensiones significa el "desprecio a los que hicieron posible la España del 78".

El secretario general de los socialistas clausuró, arropado por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ex secretario general Joaquín Almunia, la primera edición de la Escuela de Gobierno Jaime Vera.