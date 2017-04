Rivera mantiene "de momento" el pacto con el PP pese a la corrupción

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sostiene que en este momento no peligra el pacto de investidura firmado con los populares a nivel nacional pese a la corrupción. Rivera ha recalcado, no obstante, que "si lo incumplen, sí" se romperá.

"Si el PP tiene un imputado mañana en el Gobierno y no lo cesa", abandonarán el acuerdo, ha explicado el líder de C's. " Mientras eso no ocurra y además se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, cree que "esta legislatura puede durar más de lo que la gente piensa", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer en la comisión del Congreso en la que se investigará la financiación presuntamente irregular del PP. "Yo creo que Rajoy va a tener que comparecer en el Parlamento, claro que sí, en una comisión de investigación", ha declarado en una entrevista en Telecinco. A su juicio, en sede parlamentaria se debe investigar tanto la financiación del partido del Gobierno como las comisiones que se puedan haber cobrado por adjudicar contratos públicos a ciertas empresas.

"A mí en esto no me preocupa solo que el PP cometa ilegalidades en su financiación, me preocupa que haya mordidas de dinero público", y "en el Parlamento hay que velar por que los Presupuestos vayan a los bolsillos de los ciudadanos", ha señalado. En su opinión, la reacción ante la corrupción no puede ser "no hacer nada", pero tampoco caer en la "frivolidad" de Podemos con su Tramabús".

Rivera ha rechazado la idea de que la oposición o los medios de comunicación aprovechan casos de corrupción como el del Canal de Isabel II en Madrid para hacer "caza mayor" y acabar pidiendo la cabeza de Rajoy, que ha sido citado a declarar como testigo en relación con la 'trama Gürtel'.

"Aquí hay mucha basura" y eso "es culpa de quien ha robado o puede haber robado", así que "si hay caza mayor es porque hay delincuentes", ha indicado antes de recordar que, según el juez, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) dirigía una organización criminal a través de esa empresa pública.

El líder de la formación naranja ha apuntado que el PP está afectado por varios casos de corrupción, como el del Canal de Isabel II, la trama Púnica o la Gürtel. "Es un caso PP que tiene diferentes ramas", ha concluido, añadiendo que la corrupción está "en toda España", desde Madrid hasta Murcia o la Comunidad Valenciana.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de una comisión de investigación parlamentaria "porque hay demasiados indicios" y "gente importante" implicada en casos de corrupción, desde extesoreros del PP hasta ex ministros.

Asimismo, ha expresado su inquietud por las instituciones, ya que los posibles chivatazos a personas investigadas apuntan a "una batalla en la Justicia y en la Fiscalía". Por eso ve preocupante que el PP y el PSOE opinen sobre "a quién hay que nombrar fiscal jefe Anticorrupción" o que el Gobierno pueda controlar en su interés al fiscal general del Estado.

Respecto a la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Rivera ha dicho que "está bien que uno asuma responsabilidades en política, no solo cuando le imputan sino si cree que ha hecho algo mal".

En este caso, no haber vigilado suficientemente lo que hacía Ignacio González con el Canal de Isabel II, según dijo la propia Aguirre, pese a que "había indicios de que ese señor podía estar haciendo algo".

Sin embargo, Rivera ha enmarcado esta dimisión en "la batalla interna del PP", que está haciendo "una especie de primarias soterradas, vía judicial y vía Fiscalía". "La guerra sucesoria del PP, como no se produce votando, se produce con todos estos casos", ha comentado.

En este sentido, ha denunciado la "doble vara de medir" de Rajoy, que "protegió" al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez pese a que estaba imputado y que en el caso de Aguirre, una "adversaria interna", le dice "adiós" con un breve comunicado.

Por último, el presidente de Ciudadanos ha justificado el apoyo de su formación a gobiernos del PP o del PSOE salpicados como la corrupción, como Madrid, Andalucía o incluso el Ejecutivo de Rajoy, afirmando que si esos partidos ostentan el poder es porque los españoles así lo decidieron en las urnas.

Considera que no se puede "adulterar el voto de los españoles" y por eso Cs rechazaría pactar "con Podemos, con separatistas y con el primero que pase", prefiriendo en cambio "controlar al PP desde fuera (del Gobierno), con un pacto anticorrupción" y, cuando se dé la ocasión, "ganarle las elecciones".

"¿Cuando planteamos no apoyar al que ha ganado las elecciones, qué planteamos? ¿Que haya elecciones cada seis meses? ¿Que no haya Presupuestos?", ha manifestado.