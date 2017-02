Un juez acredita que Soria fue invitado por un empresario en Punta Cana

Un juez ha desestimado la demanda del ex ministro José Manuel Soria contra eldiario.es por una información en la que se señalaba que el ex titular de Industria y Turismo había sido invitado por un grupo empresarial a un hotel en la República Dominicana, y considera probado que no pagó la estancia.

Este diario digital publicó el pasado 9 de agosto que Soria y el entonces embajador de España ante la OCDE, José Ignacio Wert, habían pasado juntos una semana en Punta Cana en el hotel Breathless Resort Spa en compañía de sus respectivas parejas, invitados todos ellos por el propietario de la cadena hotelera canaria Grupo Martinón.

Soria aseguró que esa información era falsa y presentó una demanda al entender que la noticia constituía "una intromisión ilegítima en el derecho al honor".

Ahora, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid ha desestimado la demanda y subraya que en este caso prevalece la libertad de información sobre el derecho al honor por la relevancia pública o interés general de la noticia y la veracidad de la información.

Recuerda que Soria era entonces ministro de Industria, Energía y Turismo y "es evidente que a los ciudadanos no les puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del Gobierno de España disfrute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero". "Consta probado en autos que el señor Soria no pagó la estancia en el hotel, y ello resulta evidente, pues el único justificante que aportó se refiere al abono de costes extras", añade.