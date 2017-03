Suiza autoriza la extradición a España de la etarra huida Txapartegi

La Oficina federal de Justicia de Suiza ha autorizado la extradición a España de la etarra huida Miren Nekane Txapartegi Nieve, supuesto miembro del aparato internacional de la banda terrorista y condenada por colaboración con ETA, informó el Ejecutivo helvético.

"Todas las condiciones se reúnen" para la extradición, indicó la Oficina federal de Justicia en un comunicado, en el que explicó que Txapartegi "no ha podido sustentar de manera creíble que fue torturada en España y que las autoridades españolas no habían examinado de forma seria estas alegaciones".

Durante el proceso en Suiza para autorizar o no la extradición, Txapartegi, alias Illargi, alegó que había sido condenada en España a raíz de una confesión que le fue "extraída mediante tortura" y que estaba siendo "perseguida por motivos políticos".

Las autoridades suizas rechazaron no obstante los argumentos de la ex concejal de HB en Asteasu (Gipúzcoa) tras examinar la documentación y los fallos jurídicos entregados por España a la Confederación Helvética y al considerar que la etarra huida no había llevado sus denuncias a la máxima instancia judicial española ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

La decisión de Suiza puede ser recurrida por la ex edil ante el Tribunal penal federal en un plazo de 30 días. También puede recurrir la decisión relevante de la Secretaría de Estado para la Inmigración ante el tribunal federal administrativo y en última instancia llevar su caso ante el Tribunal federal.

Txapartegi, que vivía huida desde 2009 en Suiza "bajo una falsa identidad", fue detenida el 6 de abril de 2016 en Zúrich, en una operación llevada a cabo por gentes de los servicios antiterroristas de la Oficina Federal de la Policía de Suiza, en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

Fue condenada en diciembre de 2007 a once años de cárcel por el delito de integración en ETA, pena que fue reducida en 2009 por el Tribunal Supremo a 6 años y 9 meses de prisión por entender que el delito era de colaboración y no de integración.

En febrero de este año fue rebajada de nuevo en aplicación del nuevo artículo del Código Penal a tres años y medio de prisión. Txapartegi se encuadró en la estructura de ETA en el año 1998, inicialmente para facilitar pasaportes a la organización y realizar labores de infraestructura en diversas ciudades de Centroeuropa y Sudamérica, según el Ministerio del Interior.

El Consejo de Ministros aprobó el 5 de junio de 2015 el procedimiento para reclamar la extradición de Txapartegi para el cumplimiento de su condena. Siguiendo las directrices de los dirigentes de ETA, Txapartegi se reunió a finales de 1998 con dos miembros de la organización, a los que facilitó pasaportes para desplazarse a Centroamérica y a Sudamérica.

Igualmente, prestó su colaboración para que ETA contara con la infraestructura necesaria en diversas ciudades de Europa. Tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega desde 2012, año en el que, de acuerdo con los expertos de la lucha antiterrorista, integraba una estructura de la banda en la clandestinidad que se mantenía en estado latente desde el anuncio de cese definitivo de la actividad armada en 2011.