Los 'cabecillas' de Gürtel son eximidos de seguir asistiendo al macrojuicio

El tribunal que juzga la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) permitió ayer a los considerados cabecillas de la red Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, ausentarse de la vista oral, después de que pidieran la dispensa para evitar ser trasladados desde la prisión de Valdemoro (Madrid) en la que se encuentran cumpliendo prisión desde el pasado 14 de febrero, tras ser condenados a 12 y 13 años de prisión por amañar los contratos de los stand de la Comunidad Valenciana en Fitur.

Correa, que alegó problemas médicos, ya tenía concedido este permiso aunque ayer compareció en el juicio, tras ser obligado por Instituciones Penitenciarias a ser trasladado hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se está celebrando la vista oral desde el pasado 4 de octubre. Su defensa pidió que se investigue el motivo por el cuál se le ha acercado hasta el órgano judicial, si el tribunal ya había remitido el oficio de la autorización de esta dispensa.

Los otros dos de los cabecillas de la trama acudieron ayer al macrojuicio esposados y escoltados por la Guardia Civil.

El ex director de Pasadena Viajes, una de la agencia de viajes de Correa, Francisco de Paula, afirmó ayer ante el tribunal que la empresa organizó viajes para el PP y para otros acusados en esta causa y que el ex tesorero Luis Bárcenas pagaba los servicios que él contrataba, así como que la ex ministra de Sanidad Ana Mato utilizaba los vales de diputada para hacer frente a los gastos.