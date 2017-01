Las entidades soberanistas llaman a movilizarse el 6-F por el juicio a Mas, Ortega y Rigau

Las entidades soberanistas han llamado este viernes a una "movilización cívica y pacífica" de todos los demócratas el próximo 6 de febrero, cuando empezará el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por la organización del proceso participativo del 9N de 2014.

En rueda de prensa en la sede de la ANC, han presentado el cartel de la movilización 'El 6F nos juzgan a todos', han informado de que se organizarán autocares en toda Cataluña para facilitar la asistencia y han presentado una web para que los interesados puedan inscribirse, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aún no se ha decidido el lugar de juicio.

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha pedido a las personas que tienen obligaciones laborales "que asuman la posibilidad de solicitar un día festivo para poder participar en esta movilización" ya que el juicio en un lunes a las 8.15 horas, porque en su opinión el momento lo vale. Sánchez ha añadido que "este juicio no debería haberse celebrado nunca", ha asegurado que se juzgará la sensibilidad democrática de todo el pueblo de Catalunya y ha afirmado que la judicialización de la política lleva a un callejón sin salida.

Al preguntársele por si la movilización tiene como objetivo coaccionar a los jueces del TSJC, ha comentado: "Hacemos una llamada para una manifestación cívica y masiva, como siempre, para dejar bien claro que las urnas no se imputan".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha subrayado que "la democracia en Cataluña está intervenida", ya que a su juicio los representantes políticos y el Parlament están siendo cuestionados por la justicia española.

No ha descartado que se convoquen más movilizaciones porque el juicio a Mas, Ortega y Rigau está previsto desde el 6 de febrero hasta el 10, pero lo ha condicionado al curso de los acontecimientos durante los próximos días.

Cuixart ha tachado de "farsa" la 'Operación diálogo' del Gobierno y ha llamado a la movilización permanente del soberanismo para defender la voluntad de Cataluña de decidir su futuro político en el referéndum anunciado para el próximo setiembre.

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, no ha asistido al acto pero ha transmitido un mensaje grabado: "Recordamos que el 9N Mas puso las urnas porque se lo pedimos los catalanes. No estarán juzgando al presidente Mas, nos estarán juzgando a todos".

El presidente de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha explicado que "es el momento de que este país se una para defender uno de los pilares básicos de cualquier sociedad, la democracia", y ha pedido a todas las instituciones y entidades que acudan a la movilización junto a la ciudadanía. "El 9N fue el acto de rebeldía democrática más importante de la historia de Cataluña. El presidente y el Govern se la jugaron, ahora es el momento de que los catalanes nos loa juguemos también", ha sentenciado.