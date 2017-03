El 'no' a la independencia en Cataluña gana al 'sí' por 4,2 puntos

Los contrarios a la independencia representan el 48,5% de los catalanes y superan por 4,2 puntos a los partidarios de la secesión (44,3%), ampliando así la distancia respecto al último sondeo de diciembre, en el que las dos opciones estaban en empate técnico, según una consulta de la Generalitat.

Son datos del barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), que indica que, ante la pregunta de si se quiere que Cataluña sea un estado independiente, un 48,5% de los catalanes dice que no y un 44,3% que sí, mientras que un 5,6% no lo sabe y un 1,6% no responde.

En paralelo, el 50,3% de los catalanes apoyaría un referéndum sobre la independencia de Cataluña sea o no con el acuerdo del Estado. En rueda de prensa, el director del CEO, Jordi Argelaguet, ha remarcado que se ha ampliado la distancia entre las dos opciones, pues en el último barómetro del pasado diciembre el 'sí' y el 'no' a la secesión de Cataluña estaban en un empato técnico, en el 45,3% y un 46,8%, respectivamente.

Según la misma encuesta, el 50,3% de los catalanes apoyaría un referéndum sobre la independencia de Cataluña sea con el acuerdo del Estado o sin él, aunque los que se movilizarían para ir a votar en uno unilateral sería superior, del 73,4%.

Así, ante la pregunta de si está a favor de un referéndum sobre la independencia, el 50,3% dice que sí, tanto si lo quiere como si no el Gobierno central, mientras que un 23,3% solo lo apoyaría si es acordado con el Ejecutivo central y el 22,7 % no lo querría en ningún caso.

En cambio, ante la pregunta de si acudirían a votar, un 73,4% de los catalanes dice que iría al colegio electoral en un referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat sin el acuerdo del Estado.

De estos, un 43,3% responde que votaría a favor de la independencia, el 22,2 votaría en contra, el 6,2 en blanco y el 1,7 en nulo, de manera que suman un 73,4% los que acudirían a votar. Según la encuesta, habría en cambio un 20,7% que se abstendría de votar, un 1,2 % que no contesta y un 4,7% que se declaran indecisos.

El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha indicado que esto es un "punto de partida" para saber qué movilización habría en un referéndum de estas características, aunque ha admitido que la participación solo se podrá calcular si se convoca y se celebra dicho referéndum, y que variará en función de cómo se lleva a cabo.