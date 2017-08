El 'mosso' que abatió a cuatro terroristas tiene once años de experiencia

El agente de los Mossos d'Esquadra que el pasado jueves abatió a cuatro terroristas en Cambrils (Tarragona) es un policía con once años de experiencia en la policía catalana, que actuó después de que los asaltantes embistieran a una compañera suya en un control policial en esta localidad. Según informaron a Efe fuentes policiales, el agente, del que los Mossos d'Esquadra no quieren dar datos personales por motivos de seguridad, tiene once años de experiencia en el cuerpo de la policía autonómica.

Los terroristas, que iban en un Audi 3, arrollaron la madrugada del jueves al viernes a una mossa establecida en uno de los 800 puntos de control policial dispuestos en toda Cataluña tras el atentado de la Rambla de Barcelona y también se llevaron por delante a media docena de vecinos. Al final, acabo falleciendo una mujer de una puñalada.