"Los musulmanes no queremos ver más sangre derramada en el mundo"

La comunidad musulmana en España expresó este viernes su rechazo, condena y pésame por los atentados perpetrados por terroristas del ISIS en Barcelona y Cambrils, que dejaron al menos 14 muertos y un centenar de heridos, y reafirmaron su compromiso en la lucha contra el terrorismo.

Pocas horas después de producirse el primer atentado, la Comisión Islámica de España (CIE) expresaba su "más enérgica condena y repulsa" por el ataque y reiteraba su compromiso en la lucha contra "cualquier tipo de terrorismo". Desde la Junta Islámica de España y el Instituto Halal manifestaron precisaron que los terroristas son "asesinos" que "no representan a ninguna confesión religiosa"; e hicieron hincapié en la "rabia, impotencia y perplejidad" que sienten ante actos como estos que "buscan alimentar el miedo".

También se sumó al pésame el Centro Cultural Islámico de Madrid. En su oración del viernes en la Mezquita de la M-30 se invitó a los musulmanes a "hacer el bien" y "demostrar la tolerancia del Islam", al tiempo que se rechazó que se identifique su religión con los terroristas. El portavoz de este centro, Sami El Mushtawi, aseguró que "los musulmanes no quieren ver más sangre derramada en el mundo". "Un mínimo grupo de criminales violentos no puede manchar la imagen de la religión musulmana. Un puñado de personas sin cultura, sin conocimientos, que tienen odio por una razón u otra no pueden ser un ejemplo de la inmensa mayoría de los musulmanes que todo lo que queremos es vivir en paz y dejar nuestras huellas de cultura y civilización donde nos encontramos", afirmó.

Asimismo, desde Cataluña, las entidades Federació Consell Islàmic Cultural de Catalunya (CICC), Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat) y Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí (Itran) tacharon los atentados de "ataques a la democracia, la libertad y la convivencia". En Valencia, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de la Comunitat Valenciana, Ihab Fahmy, participó en la concentración silenciosa frente a la sede de la Delegación del Gobierno. "Los desalmados, criminales, terroristas, no tienen nombre, actúan poniendo la religión por medio", lamentó.

Pese a los intentos de las comunidades musulmanas de desmarcarse de los atentados, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, criticó la "brutal ola de islamofobia" que ha surgido en España como consecuencia de los ataques. "Debemos reaccionar todos, hay que decir claramente que son terroristas y no musulmanes, igual que decimos con ETA que son terroristas y no vascos. Musulmanes sí, terroristas no".

Esteban Ibarra lamentó que, además del "horror y la matanza", estos atentados hayan provocado la aparición de gente por las redes sociales que "se pronuncia en contra de los musulmanes, de todo los árabes y de la inmigración".

Dos mujeres con velo, este viernes en el Centro Cultural Islámico de Madrid