"El yihadismo da una respuesta simple a los problemas de identidad"

Manuel Torres Soriano es profesor del Área de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y experto en yihadismo. Además de autor de varios libros como Al Andalus 2.0 La Ciber yihad contra España, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada y ha participado en programas de investigación de instituciones como la Universidad de Stanford, el King's College de Londres,London School of Economics, la Universidad de Harvard o la Universidad Johns Hopkins. Su último articulo, El yihadismo en español tras los atentados de Barcelona, fue publicado la semana pasada por la Universidad George Washington.

-La cédula de Ripoll se radicalizó en un periodo de tiempo muy breve. ¿Es normal?

-La velocidad de los procesos de radicalización depende de la apertura del individuo a incorporar nuevas ideas que transforman su vida. Hay casos en los que es lenta y progresiva y lleva años, y otros en los que se produce en los pocos meses. Sí es cierto que entre los jóvenes es más fácil que la radicalización sea rápida porque es una edad en la que uno tiene una mayor apertura cognitiva, mayor predisposición a cambiar su vida, a plantear nuevas metas. Por eso, tampoco es extraño que en ese grupo la radicalización pueda producirse rápidamente y de manera inadvertida para la gente que le rodeaba, porque la juventud es quizás la etapa ideal para que se produzca ese proceso de manera acelerada.

-¿Por qué el mensaje radical es tan atractivo para personas que crecieron en occidente?

-Las segundas y terceras generacione de musulmanes en occidente son donde ese mensaje ha tenido más impacto. Esto tiene que ver con los conflictos identitarios y la forma con la que el individuo trata de responder a las preguntas que todos nos hacemos, de una u otra manera, de quién soy y cuál es mi papel en la vida. El conflicto es si ellos son franceses, españoles, belgas, marroquíes o argelinos o si sonmusulmanes, directamente. El yihadismo plantea una respuesta simple pero muy contundente. Eres musulmán. Tu única comunidad es la umma, sin lealtades nacionales ni de grupos. También hay una retórica de victimización, en la que los musulmanes son masacrados. Y se les crea el conflicto de que están viviendo de espaldas a esa realidad pero tienen la posibilidad de redimir esa vida alejada de su religión.

-En el caso de Ripoll, llama la atención el hecho de que ese proceso no se haya producido en una banlieu ni en el extrarradio de una ciudad, sino en un pueblo. ¿Qué puede haber fallado para no detectarla a tiempo?

-Es importante la existencia de un individuo que actúe como reclutador o movilizador. Vemos esa figura en la persona del imán, que posiblemente ha aprovechado su reconocimiento en ese grupo de jóvenes. En ese caso, la radicalización se llevó a cabo al margen de internet, y no tuvo que ver con el envío de combatientes extranjeros a Siria o Iraq, que son los dos ámbitos en los que la policía estaba concentrada. Además, el hecho de que haya tantos familiares entre sí les dio un plus de secretismo, con menos posibilidades de que se produzcan filtraciones. En este caso, las comunicaciones entre ellos se llevaron a cabo en el propio domicilio familiar.

-¿Las fuerzas de seguridad deben cambiar de estrategia tras el ataque de Barcelona?

-Todo atentado consumado genera lecciones aprendidas. Es inevitable que la acción antiterrorista se vea modificada por este atentado, probablemente para darle más énfasis a esa radicalización off-line que a lo mejor no se le había prestado tanta atención hasta ahora.

-¿El hecho de que sea una cédula formada por hermanos o familiares es algo común?

-Este caso no ha sido una excepción. Los lazos familiares facilitan mucho el que una persona esté dispuesta a dar ese salto al vacío. Hay individuos que pueden coquetear con la idea de convertirse en muyahidin, pero el hecho de que haya personas de tu más estricta confianza que ya lo haya hecho, o te esté animando a que te unas a él, facilita ese salto, cosa que no harías probablemente si lo propone un desconocido. Los lazos familiares son también un llamamiento a la acción, como una forma de honrar la memoria de otros familiares que previamente han sido detenidos o han muerto en el ámbito de esas actividades. A veces, incluso quienes ejerce de radicalizador son las persona que debería encargarse de proteger a esa persona, que son los padres y las madres. Es difícil que salgan de ese núcleo de radicalización los hijos de un hogar donde se defiendan esas ideas.

-Como por ejemplo,el hijo de la Tomasa.

-Si al final es tu madre quien coge la familia y se la lleva a Siria, es difícil que rompa con ese proceso.

-Acaba de publicar un artículo sobre el último vídeo del Daesh. Cree que aún le queda mucho por desarrollar su aparato de propaganda en español. ¿Por qué?

-Desde mi punto de vista, no es que hayan despreciado la importancia del español. Es una cuestión de incapacidad, por no tener entre sus filas individuos con esas competencias. Es un vídeo amenazante dirigido a los españoles y qué mejor manera de que te escuchen tus enemigos que si les hablas en su propio idioma. Pero también denota las limitaciones del Daesh en este momento. Lo mejor que ha encontrado son personas que hablan un mal español que a todas luces se ve que no podrían afinar la tarea de elaborar un texto en español porque no tienen esa habilidad. Sin embargo, este vídeo no es ninguna novedad salvo por el empleo del español. De hecho, en el último año ha habido un aumento de las menciones a España. El atentado de Barcelona amplificará esa presencia porque se utilizará como ejemplo de cómo cumplen sus amenazas, al igual que ya pasó con el 11-M.

-Esa falta de destreza en español se percibe también en que las imágenes del vídeo proceden de televisiones anglosajones.

-Sólo indica la limitación actual del grupo. Pero eso puede cambiar rápidamente. Basta con que llegue a tierra del califato una sola persona con competencias en castellano. Alguien con capacidad para bucear en los contenidos que se haya npublicado en España y lanzar un mensaje todavía más efectivo a la hora de orientarlo a una audiencia española. Es una cuestión de azar, por decirlo así.